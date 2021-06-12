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Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
4.5
39
12 490 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Арт. X131102236
    4.5
    39
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
    Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН

      Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН

      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131102236
      4.5
      39

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      12 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат инверторного типа РЕСАНТА САИ 220 ПН пригодится при сварке заготовок из черных металлов, медных сплавов и нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. Это мощное оборудование, оснащенное двумя системами поддержки равномерного горения дуги – Hot Start и ARC FORCE. С помощью этой модели инвертора можно получить ровный и долговечный шов. Ток регулируется в пределах от 10 до 220 А, благодаря чему оборудование совместимо со множеством электродов для ММА-сварки. Инвертор работает при температуре воздуха от -10° до +40°С, что делает его полезным при строительстве и ремонте вне помещений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН с доставкой в любой регион.

        Преимущества инверторного сварочного аппарата САИ 220 ПН Ресанта

        • Производительность
        • Hot Start и ARC FORCE для надежного горения дуги
        • Регулировка сварочного тока в широком диапазоне
        • Совместимость с электродами от 1 до 5 мм
        • Малошумность
        • Отсутствие искр
        • Цифровой дисплей

        Комплектация

        • Сварочный инвертор
        • Электродный держатель с кабелем
        • Кабель заземления с зажимом
        • Инструкция по применению
        • Упаковка