Сварочный аппарат инверторного типа РЕСАНТА САИ 220 ПН пригодится при сварке заготовок из черных металлов, медных сплавов и нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. Это мощное оборудование, оснащенное двумя системами поддержки равномерного горения дуги – Hot Start и ARC FORCE. С помощью этой модели инвертора можно получить ровный и долговечный шов. Ток регулируется в пределах от 10 до 220 А, благодаря чему оборудование совместимо со множеством электродов для ММА-сварки. Инвертор работает при температуре воздуха от -10° до +40°С, что делает его полезным при строительстве и ремонте вне помещений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН с доставкой в любой регион.

Преимущества инверторного сварочного аппарата САИ 220 ПН Ресанта

Производительность

Hot Start и ARC FORCE для надежного горения дуги

Регулировка сварочного тока в широком диапазоне

Совместимость с электродами от 1 до 5 мм

Малошумность

Отсутствие искр

Цифровой дисплей

Комплектация