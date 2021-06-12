Сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН
Арт. X131102236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный аппарат инверторного типа РЕСАНТА САИ 220 ПН пригодится при сварке заготовок из черных металлов, медных сплавов и нержавеющей стали толщиной не менее 3 мм. Это мощное оборудование, оснащенное двумя системами поддержки равномерного горения дуги – Hot Start и ARC FORCE. С помощью этой модели инвертора можно получить ровный и долговечный шов. Ток регулируется в пределах от 10 до 220 А, благодаря чему оборудование совместимо со множеством электродов для ММА-сварки. Инвертор работает при температуре воздуха от -10° до +40°С, что делает его полезным при строительстве и ремонте вне помещений. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить сварочный инвертор Ресанта САИ 220 ПН с доставкой в любой регион.
Преимущества инверторного сварочного аппарата САИ 220 ПН Ресанта
- Производительность
- Hot Start и ARC FORCE для надежного горения дуги
- Регулировка сварочного тока в широком диапазоне
- Совместимость с электродами от 1 до 5 мм
- Малошумность
- Отсутствие искр
- Цифровой дисплей
Комплектация
- Сварочный инвертор
- Электродный держатель с кабелем
- Кабель заземления с зажимом
- Инструкция по применению
- Упаковка