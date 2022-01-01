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Инвертор STURM AW97I22
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор STURM AW97I22
    Арт. X131102162
    Инвертор STURM AW97I22
    Инвертор STURM AW97I22
      Инвертор STURM AW97I22
      Инвертор STURM AW97I22

      Инвертор STURM AW97I22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X131102162

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор STURM AW97I22N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Данная модель проста в эксплуатации, обеспечивает автоматическое поддержание характеристик сварочной дуги, что гарантирует превосходное качество шва. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева внутренних элементов.

        Преимущества

        • Стабильная работа при напряжении от 160 до 260 В
        • Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)
        • Устойчивая сварка при колебаниях напряжения
        • Термозащита