Инвертор STURM AW97I22
Арт. X131102162
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инвертор STURM AW97I22N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Данная модель проста в эксплуатации, обеспечивает автоматическое поддержание характеристик сварочной дуги, что гарантирует превосходное качество шва. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева внутренних элементов.
Преимущества
- Стабильная работа при напряжении от 160 до 260 В
- Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)
- Устойчивая сварка при колебаниях напряжения
- Термозащита