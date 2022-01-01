Инвертор STURM AW97I22

Преимущества

Стабильная работа при напряжении от 160 до 260 В

Небольшие габариты и малый вес (IGBT technology)

Устойчивая сварка при колебаниях напряжения

Термозащита

Инвертор STURM AW97I22N выделяется небольшими габаритами и весом, благодаря IGBT technology. Данная модель проста в эксплуатации, обеспечивает автоматическое поддержание характеристик сварочной дуги, что гарантирует превосходное качество шва. В корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для предотвращения перегрева внутренних элементов.