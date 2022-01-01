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Инвертор STURM AW97PA20
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор STURM AW97PA20
    Арт. X131101231
    Инвертор STURM AW97PA20
    Инвертор STURM AW97PA20
    Инвертор STURM AW97PA20
    Инвертор STURM AW97PA20
    Инвертор STURM AW97PA20
      Инвертор STURM AW97PA20
      Инвертор STURM AW97PA20
      Инвертор STURM AW97PA20
      Инвертор STURM AW97PA20
      Инвертор STURM AW97PA20

      Инвертор STURM AW97PA20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X131101231

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		4.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор STURM AW97PA20 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко- и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Энергопотребление данного аппарата уменьшено на 30%. Номинальное напряжение на входе должно составлять от 160 до 260 В., что дает возможность применять инвертор в местах с нестабильным и слабым напряжением, например, в сельской местности.

        Преимущества

        • Уменьшенное на 30% энергопотребление
        • Возможность работы при нестабильном напряжении
        • Встроенный стабилизатор напряжения
        • Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий
        • Глубокая сварочная ванна
        • Во время поджига дуги проволока подается более медленно
        • Хороший перенос сварочной капли
        • Малый вес - 14.4 кг