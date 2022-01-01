Инвертор STURM AW97PA20
Арт. X131101231
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|4.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Инвертор STURM AW97PA20 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко- и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Энергопотребление данного аппарата уменьшено на 30%. Номинальное напряжение на входе должно составлять от 160 до 260 В., что дает возможность применять инвертор в местах с нестабильным и слабым напряжением, например, в сельской местности.
Преимущества
- Уменьшенное на 30% энергопотребление
- Возможность работы при нестабильном напряжении
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий
- Глубокая сварочная ванна
- Во время поджига дуги проволока подается более медленно
- Хороший перенос сварочной капли
- Малый вес - 14.4 кг