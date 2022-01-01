Преимущества

Уменьшенное на 30% энергопотребление

Возможность работы при нестабильном напряжении

Встроенный стабилизатор напряжения

Контроль сварочного тока и входящего напряжения за счет использования новейших технологий

Глубокая сварочная ванна

Во время поджига дуги проволока подается более медленно

Хороший перенос сварочной капли

Малый вес - 14.4 кг

Инвертор STURM AW97PA20 применяется для сварки методом MIG-MAG, что позволяет работать с низко- и высоколегированными (нержавеющими) сталями, а также, сплавами на основе алюминия. Энергопотребление данного аппарата уменьшено на 30%. Номинальное напряжение на входе должно составлять от 160 до 260 В., что дает возможность применять инвертор в местах с нестабильным и слабым напряжением, например, в сельской местности.