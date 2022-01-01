Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
Арт. champion_759
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|145
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-140/6ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что гарантирует небольшие габариты и вес. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Модель отличается высокой эффективностью, интуитивно понятным управлением даже для начинающего оператора.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Превосходное качество сборки
- Визуальный контроль
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
- Cварочный ток MMA max/min - 140/10А
- Cварочный ток TIG LIFT max/min - 145/10А
- Cварочный ток MMA при 160В - 110А
- Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 115А
- Номинальное рабочее напряжение, MMA - 25,6В
- Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 15,5В
- Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
- Максимальный эффективный ток питания - 20А
- КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7
- ПН (40°С) - 60%
- Диаметр электрода MMA - 1,6-3.2 мм
- Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм
- Понижения напряжения холостого хода (VRD)