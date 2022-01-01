Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL

Преимущества

Долгий срок службы

Превосходное качество сборки

Визуальный контроль

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В

Cварочный ток MMA max/min - 140/10А

Cварочный ток TIG LIFT max/min - 145/10А

Cварочный ток MMA при 160В - 110А

Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 115А

Номинальное рабочее напряжение, MMA - 25,6В

Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 15,5В

Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В

Максимальный эффективный ток питания - 20А

КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7

ПН (40°С) - 60%

Диаметр электрода MMA - 1,6-3.2 мм

Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм

Понижения напряжения холостого хода (VRD)

Сварочный инвертор CHAMPION IW-140/6ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что гарантирует небольшие габариты и вес. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Модель отличается высокой эффективностью, интуитивно понятным управлением даже для начинающего оператора.