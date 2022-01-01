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Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Арт. champion_759
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-140/6 ATL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_759

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		145
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-140/6ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что гарантирует небольшие габариты и вес. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Модель отличается высокой эффективностью, интуитивно понятным управлением даже для начинающего оператора.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Превосходное качество сборки
        • Визуальный контроль
        • Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
        • Cварочный ток MMA max/min - 140/10А
        • Cварочный ток TIG LIFT max/min - 145/10А
        • Cварочный ток MMA  при 160В - 110А
        • Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 115А
        • Номинальное рабочее напряжение, MMA - 25,6В
        • Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 15,5В
        • Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
        • Максимальный эффективный ток питания - 20А
        • КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7
        • ПН (40°С) - 60%
        • Диаметр электрода MMA - 1,6-3.2 мм
        • Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм
        • Понижения напряжения холостого хода (VRD)