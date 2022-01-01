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Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
    Арт. champion_760
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_760

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		165
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.1ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Многочисленные отверстия в корпусе модели способствуют эффективному охлаждению внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря прочному корпусу внутренние узлы защищены от повреждений при механических воздействиях.

        Преимущества

        • Диаметр электродов от 1.6 до 4.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
        • Функция понижения напряжения холостого хода
        • Долгий срок службы
        • Cварочный ток MMA max/min - 160/10 А
        • Cварочный ток TIG LIFT max/min - 165/10 А
        • Cварочный ток MMA  при 160В - 130 
        • Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 135 А
        • Номинальное рабочее напряжение, MMA - 26,4В
        • Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 16,4 В
        • Номинальное напряжение в режиме VRD - 10 В
        • Максимальный эффективный ток питания - 24 
        • КПД, (%)/Фактор мощности  - 85/0,7
        • ПН (40°С) - 40%
        • Высокое качество сборки
        • Простота управления
        • Визуальный контроль