Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL
Арт. champion_760
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|165
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.1ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Многочисленные отверстия в корпусе модели способствуют эффективному охлаждению внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря прочному корпусу внутренние узлы защищены от повреждений при механических воздействиях.
Преимущества
- Диаметр электродов от 1.6 до 4.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
- Функция понижения напряжения холостого хода
- Долгий срок службы
- Cварочный ток MMA max/min - 160/10 А
- Cварочный ток TIG LIFT max/min - 165/10 А
- Cварочный ток MMA при 160В - 130
- Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 135 А
- Номинальное рабочее напряжение, MMA - 26,4В
- Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 16,4 В
- Номинальное напряжение в режиме VRD - 10 В
- Максимальный эффективный ток питания - 24
- КПД, (%)/Фактор мощности - 85/0,7
- ПН (40°С) - 40%
- Высокое качество сборки
- Простота управления
- Визуальный контроль