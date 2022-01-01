Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,1 ATL

Преимущества

Диаметр электродов от 1.6 до 4.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)

Функция понижения напряжения холостого хода

Долгий срок службы

Cварочный ток MMA max/min - 160/10 А

Cварочный ток TIG LIFT max/min - 165/10 А

Cварочный ток MMA при 160В - 130

Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 135 А

Номинальное рабочее напряжение, MMA - 26,4В

Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 16,4 В

Номинальное напряжение в режиме VRD - 10 В

Максимальный эффективный ток питания - 24

КПД, (%)/Фактор мощности - 85/0,7

ПН (40°С) - 40%

Высокое качество сборки

Простота управления

Визуальный контроль

Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.1ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start обеспечивает удобство эксплуатации и позволяет достичь превосходного результата. Многочисленные отверстия в корпусе модели способствуют эффективному охлаждению внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря прочному корпусу внутренние узлы защищены от повреждений при механических воздействиях.