Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini

Преимущества

Защита от перегрева;

Долгий срок службы;

Превосходное качество сборки;

Простота управления;

Высокий КПД - 80%.

Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.2A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое служит для надежного соединения штучными плавящимися электродами деталей металлоконструкций. Для удобства эксплуатации и превосходного качества шва в конструкции модели предусматривается наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start. Специальные разъемы предназначаются для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, что гарантирует эффективную защиту внутренних узлов от повреждений при механических воздействиях.