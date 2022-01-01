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Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
    Арт. champion_2856
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_2856

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.2
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.2A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое служит для надежного соединения штучными плавящимися электродами деталей металлоконструкций. Для удобства эксплуатации и превосходного качества шва в конструкции модели предусматривается наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start. Специальные разъемы предназначаются для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, что гарантирует эффективную защиту внутренних узлов от повреждений при механических воздействиях.

        Преимущества

        • Защита от перегрева;
        • Долгий срок службы;
        • Превосходное качество сборки;
        • Простота управления;
        • Высокий КПД - 80%.