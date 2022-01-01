Инвертор сварочный CHAMPION IW-160/7,2A mini
Арт. champion_2856
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.2
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-160/7.2A mini представляет собой компактное, но при этом высокопроизводительное оборудование, которое служит для надежного соединения штучными плавящимися электродами деталей металлоконструкций. Для удобства эксплуатации и превосходного качества шва в конструкции модели предусматривается наличие функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start. Специальные разъемы предназначаются для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Устройство выполнено в прочном металлическом корпусе, что гарантирует эффективную защиту внутренних узлов от повреждений при механических воздействиях.
Преимущества
- Защита от перегрева;
- Долгий срок службы;
- Превосходное качество сборки;
- Простота управления;
- Высокий КПД - 80%.