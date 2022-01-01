Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,2 ATL

Преимущества

Диаметр электродов от 1.6 до 4.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)

Функция понижения напряжения холостого хода

Долгий срок службы

Превосходное качество сборки

Прочный корпус

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В

Cварочный ток MMA max/min - 180/10А

Cварочный ток TIG LIFT max/min - 185/10А

Cварочный ток MMA при 160В - 150А

Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 155А

Номинальное рабочее напряжение, MMA - 27,2В

Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 17,2В

Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В

Максимальный эффективный ток питания - 28А

КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7

ПН (40°С) - 40%

Диаметр электрода MMA - 1,6-4,0 мм

Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм

Сварочный инвертор CHAMPION IW-180/8.2ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Благодаря наличию функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start модель отличается простотой эксплуатации и превосходным качеством результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Многочисленные отверстия в корпусе позволяют исключить вероятность перегрева внутренних узлов. На панели управления располагаются регуляторы и различные индикаторы, которые способствуют удобству и точности работы.