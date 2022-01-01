Инвертор сварочный CHAMPION IW-180/8,2 ATL
Арт. champion_761
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Макс. мощность, кВт
|5.74
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|185
|
Напряжение сети, В
|220
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-180/8.2ATL обладает прекрасными техническими характеристиками, которые гарантируют надежное соединение металлических деталей. Благодаря наличию функций Anti Stick, Arc Force, Hot Start модель отличается простотой эксплуатации и превосходным качеством результата. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей, без потерь тока и нагрева в местах контакта. Многочисленные отверстия в корпусе позволяют исключить вероятность перегрева внутренних узлов. На панели управления располагаются регуляторы и различные индикаторы, которые способствуют удобству и точности работы.
Преимущества
- Диаметр электродов от 1.6 до 4.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
- Функция понижения напряжения холостого хода
- Долгий срок службы
- Превосходное качество сборки
- Прочный корпус
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
- Cварочный ток MMA max/min - 180/10А
- Cварочный ток TIG LIFT max/min - 185/10А
- Cварочный ток MMA при 160В - 150А
- Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 155А
- Номинальное рабочее напряжение, MMA - 27,2В
- Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 17,2В
- Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
- Максимальный эффективный ток питания - 28А
- КПД, (%) / Фактор мощности - 85/0,7
- ПН (40°С) - 40%
- Диаметр электрода MMA - 1,6-4,0 мм
- Диаметр электрода TIG - 1-2,5 мм