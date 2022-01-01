Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI
Арт. champion_765
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Водное охлаждение в комплекте
|Нет
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Наличие сетевой вилки
|Да
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- Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/8AI изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает возможность контроля рабочих параметров, стабильное горение дуги, а также превосходное качества шва. Прозрачный экран защищает панель управления от повреждений при случайных механических воздействиях. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря многочисленным вентиляционным решеткам на корпусе аппарата вероятность перегрева внутренних узлов исключается.
Преимущества
- Прочный корпус
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Простота управления
- Небольшие габариты
- Высокая эффективность
- Сечение сварочного провода - 16 мм2
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
- Cварочный ток MIGMAG max/min - 200/25А
- Cварочный ток MMA max/min - 180/15А
- Cварочный ток MIGMAG при 160В - 170А
- Сварочный ток MMA при 160В - 150А
- Номинальное рабочее напряжение MIGMAG/MMA - 22/25,6В
- Максимальный эффективный ток питания MIGMAG/MMA - 25/27А
- КПД, (%)/Фактор мощности - 85/0,7
- ПН (40°С) - 60%
- Диаметр сварочной проволоки - 0,6-1,0 мм
- Скорость подачи проволоки - 0,5-13 М/МИН
- Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 ММ