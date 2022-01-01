Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI
    Арт. champion_765
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_765

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Водное охлаждение в комплекте
      		Нет
      Наличие сетевой вилки
      		Да
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/8AI изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает возможность контроля рабочих параметров, стабильное горение дуги, а также превосходное качества шва. Прозрачный экран защищает панель управления от повреждений при случайных механических воздействиях. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря многочисленным вентиляционным решеткам на корпусе аппарата вероятность перегрева внутренних узлов исключается.

        Преимущества 

        • Прочный корпус
        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Простота управления
        • Небольшие габариты
        • Высокая эффективность
        • Сечение сварочного провода - 16 мм2
        • Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
        • Cварочный ток MIGMAG max/min - 200/25А
        • Cварочный ток MMA max/min - 180/15А
        • Cварочный ток MIGMAG при 160В - 170А
        • Сварочный ток MMA при 160В - 150А
        • Номинальное рабочее напряжение MIGMAG/MMA - 22/25,6В
        • Максимальный эффективный ток питания MIGMAG/MMA - 25/27А
        • КПД, (%)/Фактор мощности - 85/0,7
        • ПН (40°С) - 60%
        • Диаметр сварочной проволоки - 0,6-1,0 мм
        • Скорость подачи проволоки - 0,5-13 М/МИН
        • Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 ММ