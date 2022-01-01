Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/8 AI

Преимущества

Прочный корпус

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Простота управления

Небольшие габариты

Высокая эффективность

Сечение сварочного провода - 16 мм2

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В

Cварочный ток MIGMAG max/min - 200/25А

Cварочный ток MMA max/min - 180/15А

Cварочный ток MIGMAG при 160В - 170А

Сварочный ток MMA при 160В - 150А

Номинальное рабочее напряжение MIGMAG/MMA - 22/25,6В

Максимальный эффективный ток питания MIGMAG/MMA - 25/27А

КПД, (%)/Фактор мощности - 85/0,7

ПН (40°С) - 60%

Диаметр сварочной проволоки - 0,6-1,0 мм

Скорость подачи проволоки - 0,5-13 М/МИН

Диаметр электрода MMA - 1,6-5,0 ММ

Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/8AI изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает возможность контроля рабочих параметров, стабильное горение дуги, а также превосходное качества шва. Прозрачный экран защищает панель управления от повреждений при случайных механических воздействиях. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта. Благодаря многочисленным вентиляционным решеткам на корпусе аппарата вероятность перегрева внутренних узлов исключается.