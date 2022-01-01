Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL

Преимущества

Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)

Функция понижения напряжения холостого хода

Прочный корпус

Высокий КПД - 85%

Долгий срок службы

Превосходное качество сборки

Простота управления

Визуальный контроль

Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В

Cварочный ток MMA max/min - 220/10А

Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А

Cварочный ток MMA при 160В - 190А

Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А

Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В

Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В

Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В

Максимальный эффективный ток питания - 36А

Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/9.4ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает небольшие габариты и вес. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается удобством эксплуатации, а также превосходным качеством шва. Многочисленные решетки охлаждения, которые располагаются на корпусе, исключают вероятность перегрева внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.