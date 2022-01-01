Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
Арт. champion_762
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/9.4ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает небольшие габариты и вес. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается удобством эксплуатации, а также превосходным качеством шва. Многочисленные решетки охлаждения, которые располагаются на корпусе, исключают вероятность перегрева внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.
Преимущества
- Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
- Функция понижения напряжения холостого хода
- Прочный корпус
- Высокий КПД - 85%
- Долгий срок службы
- Превосходное качество сборки
- Простота управления
- Визуальный контроль
- Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
- Cварочный ток MMA max/min - 220/10А
- Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А
- Cварочный ток MMA при 160В - 190А
- Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А
- Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В
- Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В
- Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
- Максимальный эффективный ток питания - 36А