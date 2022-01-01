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Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Арт. champion_762
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
    Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL
      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL

      Инвертор сварочный CHAMPION IW-200/9,4 ATL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_762

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор CHAMPION IW-200/9.4ATL изготавливается на основе IGBT технологии, что обеспечивает небольшие габариты и вес. Благодаря функциям Anti Stick, Arc Force (регулируемая), Hot Start модель отличается удобством эксплуатации, а также превосходным качеством шва. Многочисленные решетки охлаждения, которые располагаются на корпусе, исключают вероятность перегрева внутренних узлов. Специальные разъемы служат для быстрого подключения кабелей без потерь тока и нагрева в местах контакта.

        Преимущества

        • Диаметр электродов от 1.6 до 5.0 мм (режим ММА) и от 1.0 до 2.5 мм (режим TIG LIFT)
        • Функция понижения напряжения холостого хода
        • Прочный корпус
        • Высокий КПД - 85%
        • Долгий срок службы
        • Превосходное качество сборки
        • Простота управления
        • Визуальный контроль
        • Диапазон рабочего напряжения сети - 160-260В
        • Cварочный ток MMA max/min - 220/10А
        • Cварочный ток TIG LIFT max/min - 225/10А
        • Cварочный ток MMA  при 160В - 190А
        • Сварочный ток TIG LIFT при 160В - 195А
        • Номинальное рабочее напряжение, MMA - 28,8В
        • Номинальное рабочее напряжение TIG LIFT - 18,8В
        • Номинальное напряжение в режиме VRD - 10В
        • Максимальный эффективный ток питания - 36А