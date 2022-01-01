Инвертор сварочный IN 206 LVP

Преимущества

Широкий диапазон рабочего напряжения 130 - 265 В

Микропроцессорное управление

Возможность ММА и TiG сварки током до 200 А

Встроенный корректор мощности (PFC) для работы от удлиненного сетевого кабеля

Высокотехнологичные функции сварки (Arc Force, Hot Start и Anti Stick)

Защита от перенапряжения до 400 В

Зажигание дуги касанием электрода с изделием (TiG Lift)

Стабильная сварочная дуга

Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP 014091 - легкий и удобный аппарат, который идеально подходит для неразъемного соединения металлических изделий ручной дуговой сваркой или методом ТiG-сварки (в среде защитного газа). Сварочный ток удобно регулируется в диапазоне 10 - 200 А нажатием кнопок "+" и "-". Цифровая индикация основных рабочих параметров существенно облегчает эксплуатацию инвертора. Данная модель питается от однофазной сети и выдерживает перепады напряжения от 130 до 265 В.