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Инвертор сварочный IN 206 LVP
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 206 LVP
    Арт. fubag_273
    Инвертор сварочный IN 206 LVP
    Инвертор сварочный IN 206 LVP
    Инвертор сварочный IN 206 LVP
    Инвертор сварочный IN 206 LVP
      Инвертор сварочный IN 206 LVP
      Инвертор сварочный IN 206 LVP
      Инвертор сварочный IN 206 LVP
      Инвертор сварочный IN 206 LVP

      Инвертор сварочный IN 206 LVP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_273

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP 014091 - легкий и удобный аппарат, который идеально подходит для неразъемного соединения металлических изделий ручной дуговой сваркой или методом ТiG-сварки (в среде защитного газа). Сварочный ток удобно регулируется в диапазоне 10 - 200 А нажатием кнопок "+" и "-". Цифровая индикация основных рабочих параметров существенно облегчает эксплуатацию инвертора. Данная модель питается от однофазной сети и выдерживает перепады напряжения от 130 до 265 В.

        Преимущества 

        • Широкий диапазон рабочего напряжения 130 - 265 В
        • Микропроцессорное управление
        • Возможность ММА и TiG сварки током до 200 А
        • Встроенный корректор мощности (PFC) для работы от удлиненного сетевого кабеля
        • Высокотехнологичные функции сварки (Arc Force, Hot Start и Anti Stick)
        • Защита от перенапряжения до 400 В
        • Зажигание дуги касанием электрода с изделием (TiG Lift)
        • Стабильная сварочная дуга