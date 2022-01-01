Инвертор сварочный IN 206 LVP
Арт. fubag_273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP 014091 - легкий и удобный аппарат, который идеально подходит для неразъемного соединения металлических изделий ручной дуговой сваркой или методом ТiG-сварки (в среде защитного газа). Сварочный ток удобно регулируется в диапазоне 10 - 200 А нажатием кнопок "+" и "-". Цифровая индикация основных рабочих параметров существенно облегчает эксплуатацию инвертора. Данная модель питается от однофазной сети и выдерживает перепады напряжения от 130 до 265 В.
Преимущества
- Широкий диапазон рабочего напряжения 130 - 265 В
- Микропроцессорное управление
- Возможность ММА и TiG сварки током до 200 А
- Встроенный корректор мощности (PFC) для работы от удлиненного сетевого кабеля
- Высокотехнологичные функции сварки (Arc Force, Hot Start и Anti Stick)
- Защита от перенапряжения до 400 В
- Зажигание дуги касанием электрода с изделием (TiG Lift)
- Стабильная сварочная дуга