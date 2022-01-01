Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2

Преимущества

Защита от перенапряжения

Прочный корпус

Простота использования

Небольшие габариты и вес

Долгий срок службы

Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-180/8.2 поставляется в противоударном корпусе, который защищает все внутренние детали от случайных повреждений. Малый вес и наличие плечевого ремня позволяют сварщику свободно передвигаться по рабочей зоне, не прикладывая больших усилий. Данное оборудование нашло свое применение на небольших производствах или для проведения ремонтных работ. Большое количество отверстий на корпусе прибора способствует эффективному забору холодного воздуха для охлаждения.