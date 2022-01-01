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Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2
    Арт. X131102335
    Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2

      Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-180/8,2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102335

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.38
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-180/8.2 поставляется в противоударном корпусе, который защищает все внутренние детали от случайных повреждений. Малый вес и наличие плечевого ремня позволяют сварщику свободно передвигаться по рабочей зоне, не прикладывая больших усилий. Данное оборудование нашло свое применение на небольших производствах или для проведения ремонтных работ. Большое количество отверстий на корпусе прибора способствует эффективному забору холодного воздуха для охлаждения.

        Преимущества

        • Защита от перенапряжения
        • Прочный корпус
        • Простота использования
        • Небольшие габариты и вес
        • Долгий срок службы