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Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6
    Арт. X131102337
    Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6
    Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6
      Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6
      Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6

      Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102337

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		9.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		225
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-250/10.6 416.1.0.00 применяется производстве, в автосерисах, в частных гаражах и на дачах. Модель отличается высокой скоростью выполнения операций, а также превосходным качеством сварного шва или точки. Инверторный способ преобразования тока обеспечивает устройству возможность работы со всеми покрытиями электродов. Регуляторы, которые располагаются на передней панели аппарата, позволяют точно и плавно настроить силу сварочного тока, а также стабильность форсирования дуги. Встроенные функции (Hot Start, Arc-Force, Anti Stick) максимально облегчают рабочий процесс, что дает возможность эксплуатации модели даже оператору с незначительным опытом. Восемь качественных силовых транзисторов (Fairchild FGH40N60, Infineon K30H603) обеспечивают высокую надежность и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Мощность полная - 10.6 кВА
        • Частота - 50Гц
        • ПВ на максимальном токе при температуре окружающей среды 25/40 градусов - 100/40%
        • Система управления - IGBT
        • Класс изоляции - F
        • Стабильность работы при эксплуатации в сетях с низким напряжением от 140 В
        • Уровень звукового давления - 40 дБ