Инвертор сварочный ИНТЕРСКОЛ ИСА-250/10,6

Преимущества

Мощность полная - 10.6 кВА

Частота - 50Гц

ПВ на максимальном токе при температуре окружающей среды 25/40 градусов - 100/40%

Система управления - IGBT

Класс изоляции - F

Стабильность работы при эксплуатации в сетях с низким напряжением от 140 В

Уровень звукового давления - 40 дБ

Инверторный аппарат ручной электродуговой сварки ММА Интерскол ИСА-250/10.6 416.1.0.00 применяется производстве, в автосерисах, в частных гаражах и на дачах. Модель отличается высокой скоростью выполнения операций, а также превосходным качеством сварного шва или точки. Инверторный способ преобразования тока обеспечивает устройству возможность работы со всеми покрытиями электродов. Регуляторы, которые располагаются на передней панели аппарата, позволяют точно и плавно настроить силу сварочного тока, а также стабильность форсирования дуги. Встроенные функции (Hot Start, Arc-Force, Anti Stick) максимально облегчают рабочий процесс, что дает возможность эксплуатации модели даже оператору с незначительным опытом. Восемь качественных силовых транзисторов (Fairchild FGH40N60, Infineon K30H603) обеспечивают высокую надежность и долгий срок службы.