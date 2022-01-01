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Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)
    Арт. fubag_306
    Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)

      Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_306

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор с горелкой FUBAG INTIG 160 DC Up&Down FB TIG 17 5P 4м - профессиональный агрегат для ММА и TIG сварки. Устройство подходит для работы с такими материалами как медь, сталь, нержавеющая сталь. Модель питается от сети напряжением 220 В, а также имеет возможность подключения к электрогенератору. Установка надежно защищается от перегрева благодаря встроенной системе принудительно охлаждения.

        Преимущества 

        • Установка времени продувки газа после сварки
        • 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
        • Система PROTEC (усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В)
        • Небольшие габариты и компактный корпус
        • Максимальная потребляемая мощность при ММА - 5.6 кВт, при TIG - 3.5 кВт
        • Сетевой предохранитель на 32 А
        • Принудительная система охлаждения
        • Сварочный ток в режиме TIG - 19 А
        • Качественное исполнение
        • Долгий срок службы