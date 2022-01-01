Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)

Преимущества

Установка времени продувки газа после сварки

2-х и 4-х тактный режим работы горелки

Система PROTEC (усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В)

Небольшие габариты и компактный корпус

Максимальная потребляемая мощность при ММА - 5.6 кВт, при TIG - 3.5 кВт

Сетевой предохранитель на 32 А

Принудительная система охлаждения

Сварочный ток в режиме TIG - 19 А

Качественное исполнение

Долгий срок службы

Сварочный инвертор с горелкой FUBAG INTIG 160 DC Up&Down FB TIG 17 5P 4м - профессиональный агрегат для ММА и TIG сварки. Устройство подходит для работы с такими материалами как медь, сталь, нержавеющая сталь. Модель питается от сети напряжением 220 В, а также имеет возможность подключения к электрогенератору. Установка надежно защищается от перегрева благодаря встроенной системе принудительно охлаждения.