Инвертор сварочный INTIG 160 DC + горелка FB TIG 17 5P 4m Up&Down (68 304)
Арт. fubag_306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор с горелкой FUBAG INTIG 160 DC Up&Down FB TIG 17 5P 4м - профессиональный агрегат для ММА и TIG сварки. Устройство подходит для работы с такими материалами как медь, сталь, нержавеющая сталь. Модель питается от сети напряжением 220 В, а также имеет возможность подключения к электрогенератору. Установка надежно защищается от перегрева благодаря встроенной системе принудительно охлаждения.
Преимущества
- Установка времени продувки газа после сварки
- 2-х и 4-х тактный режим работы горелки
- Система PROTEC (усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В)
- Небольшие габариты и компактный корпус
- Максимальная потребляемая мощность при ММА - 5.6 кВт, при TIG - 3.5 кВт
- Сетевой предохранитель на 32 А
- Принудительная система охлаждения
- Сварочный ток в режиме TIG - 19 А
- Качественное исполнение
- Долгий срок службы