Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
    Арт. X13111080
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
    Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)

      Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X13111080

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		3
      Тип охлаждения
      		воздушное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Аппарат серии TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) оснащен расширенной сенсорной панелью управления. Пользователю предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима TIG сварки, в том числе импульсная сварка на переменном токе, и 2 режима MMA сварки.

        Особенности:

        • Сенсорная панель с расширенными возможностями настройки
        • Сварка TIG/ММА постоянным и переменным током
        • Режимы импульсной и точечной сварки
        • Настройка форсажа дуги, тока и времени поджига для ММА сварки
        • Память на 5 программ для каждого режима сварки
        • Регулировка баланса полярности
        • Подключение пульта дистанционного управления