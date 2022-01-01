Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)

Аппарат серии TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) оснащен расширенной сенсорной панелью управления. Пользователю предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима TIG сварки, в том числе импульсная сварка на переменном токе, и 2 режима MMA сварки.

Особенности: