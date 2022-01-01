Инвертор сварочный СВАРОГ TIG 200 P AC/DC DSP "TECH" (E104)
Арт. X13111080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|3
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Тип охлаждения
|воздушное
Аппарат серии TECH TIG 200 P DSP AC/DC (E104) оснащен расширенной сенсорной панелью управления. Пользователю предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима TIG сварки, в том числе импульсная сварка на переменном токе, и 2 режима MMA сварки.
Особенности:
- Сенсорная панель с расширенными возможностями настройки
- Сварка TIG/ММА постоянным и переменным током
- Режимы импульсной и точечной сварки
- Настройка форсажа дуги, тока и времени поджига для ММА сварки
- Память на 5 программ для каждого режима сварки
- Регулировка баланса полярности
- Подключение пульта дистанционного управления