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Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)
    Арт. 708321
    Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)

      Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708321

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Сварог ARC 145 case работает от сети с напряжением 220В. С помощью ремня аппарат можно легко переносить. Процесса сварки начинается одним прикосновением электрода к рабочей поверхности. Благодаря новой технологии данный сварочный аппарат может подключаться к бытовым розеткам. Сварочный ток может регулироваться от 10А до 140А. Отверстия, расположенные на корпусе аппарата, способствую быстрому забору воздуха для охлаждения. Изменение силы тока осуществляется плавно с помощью барашкового регулятора.

        Преимущества

        • Сварка постоянным током
        • Легкий поджиг дуги
        • Защита от перегрева
        • Встроенный вентилятор
        • Начало работы одним касанием
        • Форсаж дуги
        • Функция антиприлипания электрода
        • ПВ 100%- 3 кВт
        • ПВ 60% - 5,9кВт
        • Защита повышенной опасности удара током