Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)
Арт. 708321
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инвертор Сварог ARC 145 case работает от сети с напряжением 220В. С помощью ремня аппарат можно легко переносить. Процесса сварки начинается одним прикосновением электрода к рабочей поверхности. Благодаря новой технологии данный сварочный аппарат может подключаться к бытовым розеткам. Сварочный ток может регулироваться от 10А до 140А. Отверстия, расположенные на корпусе аппарата, способствую быстрому забору воздуха для охлаждения. Изменение силы тока осуществляется плавно с помощью барашкового регулятора.
Преимущества
- Сварка постоянным током
- Легкий поджиг дуги
- Защита от перегрева
- Встроенный вентилятор
- Начало работы одним касанием
- Форсаж дуги
- Функция антиприлипания электрода
- ПВ 100%- 3 кВт
- ПВ 60% - 5,9кВт
- Защита повышенной опасности удара током