Инвертор СВАРОГ ARC 145 (J6904)

Преимущества

Сварка постоянным током

Легкий поджиг дуги

Защита от перегрева

Встроенный вентилятор

Начало работы одним касанием

Форсаж дуги

Функция антиприлипания электрода

ПВ 100%- 3 кВт

ПВ 60% - 5,9кВт

Защита повышенной опасности удара током

Инвертор Сварог ARC 145 case работает от сети с напряжением 220В. С помощью ремня аппарат можно легко переносить. Процесса сварки начинается одним прикосновением электрода к рабочей поверхности. Благодаря новой технологии данный сварочный аппарат может подключаться к бытовым розеткам. Сварочный ток может регулироваться от 10А до 140А. Отверстия, расположенные на корпусе аппарата, способствую быстрому забору воздуха для охлаждения. Изменение силы тока осуществляется плавно с помощью барашкового регулятора.