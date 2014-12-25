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Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
    Арт. X131102252
    5.0
    1
    Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
    Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
    Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
    Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
      Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
      Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
      Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
      Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)

      Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102252
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy Z213 H используется в бытовых условиях и небольших автомастерских для сварки металлических конструкций покрытыми электродами. Прибор поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Бесступенчатая регулировка сварочного тока позволяет точно задать необходимое значение. Специальные разъемы для сварочных кабелей позволяют быстро подключиться и начать работу, кроме того они исключают потери тока и нагрев в местах соединения.

        Преимущества

        • Инверторная технология с применением IGBT транзисторов
        • Малый вес и размеры
        • Высокий КПД
        • Надежен в работе
        • Принудительное охлаждение
        • Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги
        • Высокое качество сварного шва
        • Долгий срок службы