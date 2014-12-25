Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)

Преимущества

Инверторная технология с применением IGBT транзисторов

Малый вес и размеры

Высокий КПД

Надежен в работе

Принудительное охлаждение

Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги

Высокое качество сварного шва

Долгий срок службы

Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy Z213 H используется в бытовых условиях и небольших автомастерских для сварки металлических конструкций покрытыми электродами. Прибор поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Бесступенчатая регулировка сварочного тока позволяет точно задать необходимое значение. Специальные разъемы для сварочных кабелей позволяют быстро подключиться и начать работу, кроме того они исключают потери тока и нагрев в местах соединения.