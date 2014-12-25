Инвертор СВАРОГ ARC 160 Easy (Z213H)
Арт. X131102252
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 160 Easy Z213 H используется в бытовых условиях и небольших автомастерских для сварки металлических конструкций покрытыми электродами. Прибор поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Бесступенчатая регулировка сварочного тока позволяет точно задать необходимое значение. Специальные разъемы для сварочных кабелей позволяют быстро подключиться и начать работу, кроме того они исключают потери тока и нагрев в местах соединения.
Преимущества
- Инверторная технология с применением IGBT транзисторов
- Малый вес и размеры
- Высокий КПД
- Надежен в работе
- Принудительное охлаждение
- Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги
- Высокое качество сварного шва
- Долгий срок службы