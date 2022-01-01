Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
Арт. 708318
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|7.1
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- СВАРОГ ARC 165 (J6501) case – сварочный инвертор для ручной дуговой или аргонодуговой (при подключении горелки) сварки. Незаменим в домашней мастерской, автосервисе, используется аварийно-ремонтными бригадами. Стабильно работает даже при пониженном напряжении, имеет высокий КПД и экономно потребляет электроэнергию.
Преимущества
- Плавная регулировка сварочного тока (10-160/10-160 А) – для работы с металлом различной толщины
- Функция HotStart – обеспечивает быстрый поджиг дуги
- Функция ArcForce – поддерживает стабильность дуги при усилении и ослабевании напряжения
- Защита от перегрева – встроенный вентилятор и широкие отверстия в корпусе хорошо охлаждают двигатель, за счет чего он работает без перебоев
- Кейс в комплекте – решает вопрос хранения и транспортировки прибора и принадлежностей