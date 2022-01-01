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Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
    Арт. 708318
    Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
    Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
      Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)
      Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)

      Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708318

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		7.1
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • СВАРОГ ARC 165 (J6501) case – сварочный инвертор для ручной дуговой или аргонодуговой (при подключении горелки) сварки. Незаменим в домашней мастерской, автосервисе, используется аварийно-ремонтными бригадами. Стабильно работает даже при пониженном напряжении, имеет высокий КПД и экономно потребляет электроэнергию.

        Преимущества

        • Плавная регулировка сварочного тока (10-160/10-160 А) – для работы с металлом различной толщины
        • Функция HotStart – обеспечивает быстрый поджиг дуги
        • Функция ArcForce – поддерживает стабильность дуги при усилении и ослабевании напряжения
        • Защита от перегрева – встроенный вентилятор и широкие отверстия в корпусе хорошо охлаждают двигатель, за счет чего он работает без перебоев
        • Кейс в комплекте – решает вопрос хранения и транспортировки прибора и принадлежностей