Инвертор СВАРОГ ARC 165 case (J6501)

Преимущества

СВАРОГ ARC 165 (J6501) case – сварочный инвертор для ручной дуговой или аргонодуговой (при подключении горелки) сварки. Незаменим в домашней мастерской, автосервисе, используется аварийно-ремонтными бригадами. Стабильно работает даже при пониженном напряжении, имеет высокий КПД и экономно потребляет электроэнергию.