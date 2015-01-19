Преимущества

Быстрый розжиг дуги

Возможность аргонно-дуговой сварки

Защита от перегрева

Защита от повышенной опасности удара током

Быстрый старт

Стабильный ток при любых нагрузках

Инвертор Сварог ARC 165 J6501 - это оборудование полупрофессионального класса, которое используется для сварки металлических конструкций электродами с рутиловым покрытием. Аппарат имеет возможность подключения вентильной горелки и баллона с аргоном, для выполнения аргонно-дуговой сварки. Стабильная работа при продолжительном нагружении и низкий уровень шума позволяют использовать его в не больших производствах (изготовление металлоконструкций) или для ремонтных работ. Принудительное воздушное охлаждение и специальные вентиляционные отверстия в корпусе продлевают время непрерывной работы аппарата без перегрева. Плавный регулятор силы тока со шкалой позволяет быстро выставить необходимый режим сварки, а индикационные лампы указывают на подключение к сети и остановку работы при перегреве.