Инвертор СВАРОГ ARC 165 (J6501)
Арт. 708317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инвертор Сварог ARC 165 J6501 - это оборудование полупрофессионального класса, которое используется для сварки металлических конструкций электродами с рутиловым покрытием. Аппарат имеет возможность подключения вентильной горелки и баллона с аргоном, для выполнения аргонно-дуговой сварки. Стабильная работа при продолжительном нагружении и низкий уровень шума позволяют использовать его в не больших производствах (изготовление металлоконструкций) или для ремонтных работ. Принудительное воздушное охлаждение и специальные вентиляционные отверстия в корпусе продлевают время непрерывной работы аппарата без перегрева. Плавный регулятор силы тока со шкалой позволяет быстро выставить необходимый режим сварки, а индикационные лампы указывают на подключение к сети и остановку работы при перегреве.
Преимущества
- Быстрый розжиг дуги
- Возможность аргонно-дуговой сварки
- Защита от перегрева
- Защита от повышенной опасности удара током
- Быстрый старт
- Стабильный ток при любых нагрузках