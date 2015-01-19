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Инвертор СВАРОГ ARC 165 (J6501)
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 165 (J6501)
    Арт. 708317
    5.0
    2
    Инвертор СВАРОГ ARC 165 (J6501)

      Инвертор СВАРОГ ARC 165 (J6501)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708317
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Сварог ARC 165 J6501 - это оборудование полупрофессионального класса, которое используется для сварки металлических конструкций электродами с рутиловым покрытием. Аппарат имеет возможность подключения вентильной горелки и баллона с аргоном, для выполнения аргонно-дуговой сварки. Стабильная работа при продолжительном нагружении и низкий уровень шума позволяют использовать его в не больших производствах (изготовление металлоконструкций) или для ремонтных работ. Принудительное воздушное охлаждение и специальные вентиляционные отверстия в корпусе продлевают время непрерывной работы аппарата без перегрева. Плавный регулятор силы тока со шкалой позволяет быстро выставить необходимый режим сварки, а индикационные лампы указывают на подключение к сети и остановку работы при перегреве.

        Преимущества

        • Быстрый розжиг дуги
        • Возможность аргонно-дуговой сварки
        • Защита от перегрева
        • Защита от повышенной опасности удара током
        • Быстрый старт
        • Стабильный ток при любых нагрузках