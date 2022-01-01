Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
Арт. X131102253
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.11
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 200 Easy Z214 H - простой аппарат, предназначенный для проведения сварочных работ в гаражах, при ремонтных работах, а также в быту. На панели управления компактно расположены: клавиша вкл/выкл, индикаторы перегрева и подключения к сети и регулятор силы тока. Получение высококачественных швов и поддержание стабильной дуги делают работу качественной и приятной. С помощью рукоятки аппарат можно легко транспортировать в любое место.
Преимущества
- Инверторная технология с применением IGBT транзисторов
- Малый вес и размеры
- Высокий КПД
- Надежен в работе
- Принудительное охлаждение
- Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги
- Высокое качество сварного шва
- Долгий срок службы