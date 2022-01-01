Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy

Преимущества

Инверторная технология с применением IGBT транзисторов

Малый вес и размеры

Высокий КПД

Надежен в работе

Принудительное охлаждение

Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги

Высокое качество сварного шва

Долгий срок службы

Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 200 Easy Z214 H - простой аппарат, предназначенный для проведения сварочных работ в гаражах, при ремонтных работах, а также в быту. На панели управления компактно расположены: клавиша вкл/выкл, индикаторы перегрева и подключения к сети и регулятор силы тока. Получение высококачественных швов и поддержание стабильной дуги делают работу качественной и приятной. С помощью рукоятки аппарат можно легко транспортировать в любое место.