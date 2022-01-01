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Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
    Арт. X131102253
    Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
    Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
    Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
    Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
      Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
      Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
      Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy
      Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy

      Инвертор СВАРОГ ARC 200 Easy

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102253

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.11
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный аппарат СВАРОГ ARC 200 Easy Z214 H - простой аппарат, предназначенный для проведения сварочных работ в гаражах, при ремонтных работах, а также в быту. На панели управления компактно расположены: клавиша вкл/выкл, индикаторы перегрева и подключения к сети и регулятор силы тока. Получение высококачественных швов и поддержание стабильной дуги делают работу качественной и приятной. С помощью рукоятки аппарат можно легко транспортировать в любое место.

        Преимущества

        • Инверторная технология с применением IGBT транзисторов
        • Малый вес и размеры
        • Высокий КПД
        • Надежен в работе
        • Принудительное охлаждение
        • Функции: легкий поджиг; минимальное разбрызгивание; высокая стабильность горения дуги
        • Высокое качество сварного шва
        • Долгий срок службы