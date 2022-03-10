Преимущества

Дисплей индикации

Функции Hot start и Antistick

Регулировка форсажа дуги

Сварка TIG

Минимальное разбрызгивание

Высокая стабильность горения дуги

Компактные размеры, малый вес

Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920 - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG). Основными преимуществами данной модели являются стабильность сварочной дуги, точная настройка тока в зависимости от металла и толщины заготовок, высокий КПД, отличное качество сварного шва и компактный корпус. Инвертор идеально подходит для эксплуатации в частных ремонтных мастерских и на небольших производствах. Оборудование питается от бытовой однофазной сети с колебаниями напряжения в диапазоне от -15% до +15%. Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).