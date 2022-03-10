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Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
5.0
2
20 819 ₽
23 630 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Арт. X131102299
5.0
2
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920

Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 811 ₽
20 819 ₽
23 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131102299
5.0
2

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. мощность, кВт
6.6
Макс. сварочный ток MMA, А
200
Напряжение сети, В
220
Мин. сварочный ток MMA, А
10
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -2 811 ₽
20 819 ₽
23 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920 - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG). Основными преимуществами данной модели являются стабильность сварочной дуги, точная настройка тока в зависимости от металла и толщины заготовок, высокий КПД, отличное качество сварного шва и компактный корпус. Инвертор идеально подходит для эксплуатации в частных ремонтных мастерских и на небольших производствах. Оборудование питается от бытовой однофазной сети с колебаниями напряжения в диапазоне от -15% до +15%. Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).

    Преимущества

    • Дисплей индикации
    • Функции Hot start и Antistick
    • Регулировка форсажа дуги
    • Сварка TIG
    • Минимальное разбрызгивание
    • Высокая стабильность горения дуги
    • Компактные размеры, малый вес