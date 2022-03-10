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Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920
Арт. X131102299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
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- Сварочный инвертор Сварог ARC 200 PRO Z209S 00000090920 - предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности, а также аргонодуговой сварки (TIG). Основными преимуществами данной модели являются стабильность сварочной дуги, точная настройка тока в зависимости от металла и толщины заготовок, высокий КПД, отличное качество сварного шва и компактный корпус. Инвертор идеально подходит для эксплуатации в частных ремонтных мастерских и на небольших производствах. Оборудование питается от бытовой однофазной сети с колебаниями напряжения в диапазоне от -15% до +15%. Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку. Поджиг дуги осуществляется касанием и производится на постоянном токе (DC).
Преимущества
- Дисплей индикации
- Функции Hot start и Antistick
- Регулировка форсажа дуги
- Сварка TIG
- Минимальное разбрызгивание
- Высокая стабильность горения дуги
- Компактные размеры, малый вес