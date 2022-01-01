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Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
    Арт. X131102235
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)

      Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102235

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.3
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Сварог ARC 205BS (Z203) с дисплеем работает от однофазной сети напряжением 220 В. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Оснащен встроенным вентилятором, который способствует эффективному охлаждению, что предотвращает перегрев. Инвертор подходит для сварочных работ в условиях частного хозяйства, гаража или небольшого автосервиса.

        Преимущества

        • Высокое качество производимых работ
        • Минимальное разбрызгивание металла
        • Легкий поджиг
        • Простота управления
        • Встроенный блок снижения напряжения холостого хода
        • Защита от перегрева