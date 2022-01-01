Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)

Преимущества

Высокое качество производимых работ

Минимальное разбрызгивание металла

Легкий поджиг

Простота управления

Встроенный блок снижения напряжения холостого хода

Защита от перегрева

Инвертор Сварог ARC 205BS (Z203) с дисплеем работает от однофазной сети напряжением 220 В. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Оснащен встроенным вентилятором, который способствует эффективному охлаждению, что предотвращает перегрев. Инвертор подходит для сварочных работ в условиях частного хозяйства, гаража или небольшого автосервиса.