Инвертор СВАРОГ ARC 205 B (Z203 S)
Арт. X131102235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.3
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инвертор Сварог ARC 205BS (Z203) с дисплеем работает от однофазной сети напряжением 220 В. Аппарат имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Оснащен встроенным вентилятором, который способствует эффективному охлаждению, что предотвращает перегрев. Инвертор подходит для сварочных работ в условиях частного хозяйства, гаража или небольшого автосервиса.
Преимущества
- Высокое качество производимых работ
- Минимальное разбрызгивание металла
- Легкий поджиг
- Простота управления
- Встроенный блок снижения напряжения холостого хода
- Защита от перегрева