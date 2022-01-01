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Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Арт. X131102218
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
    Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)

      Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102218

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		5.74
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Сварог ARC 205 J96 00000086378 оснащается вентилятором и системой термозащиты, что исключает перегрев внутренних узлов в процессе работы. Конструкция модели позволяет осуществлять как ручную дуговую, так и ручную аргонодуговую сварку. В случае сварки ММА допускается работа на токе как прямой, так и обратной полярности. Для сварки TIG требуется дополнительно приобрести газовый баллон и специальную горелку. Малые габариты и вес облегчают транспортировку и хранение агрегата. Величина потребляемого тока составляет 36 А.

        Преимущества

        • Начало сварки одним касанием
        • Функция Быстрый старт
        • Защита от повышенной опасности удара током
        • Технология широтно-импульсной модуляции с применением биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT)
        • Стабильное горение дуги
        • Потребление на холостом ходу - 76 В
        • КПД - 85%
        • Коэффициент мощности - 0.7
        • Класс изоляции - В