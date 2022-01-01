Инвертор СВАРОГ ARC 205 (J96)
Арт. X131102218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|5.74
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор Сварог ARC 205 J96 00000086378 оснащается вентилятором и системой термозащиты, что исключает перегрев внутренних узлов в процессе работы. Конструкция модели позволяет осуществлять как ручную дуговую, так и ручную аргонодуговую сварку. В случае сварки ММА допускается работа на токе как прямой, так и обратной полярности. Для сварки TIG требуется дополнительно приобрести газовый баллон и специальную горелку. Малые габариты и вес облегчают транспортировку и хранение агрегата. Величина потребляемого тока составляет 36 А.
Преимущества
- Начало сварки одним касанием
- Функция Быстрый старт
- Защита от повышенной опасности удара током
- Технология широтно-импульсной модуляции с применением биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT)
- Стабильное горение дуги
- Потребление на холостом ходу - 76 В
- КПД - 85%
- Коэффициент мощности - 0.7
- Класс изоляции - В