Преимущества

Начало сварки одним касанием

Функция Быстрый старт

Защита от повышенной опасности удара током

Технология широтно-импульсной модуляции с применением биполярного транзистора с изолированным затвором (IGBT)

Стабильное горение дуги

Потребление на холостом ходу - 76 В

КПД - 85%

Коэффициент мощности - 0.7

Класс изоляции - В

Сварочный инвертор Сварог ARC 205 J96 00000086378 оснащается вентилятором и системой термозащиты, что исключает перегрев внутренних узлов в процессе работы. Конструкция модели позволяет осуществлять как ручную дуговую, так и ручную аргонодуговую сварку. В случае сварки ММА допускается работа на токе как прямой, так и обратной полярности. Для сварки TIG требуется дополнительно приобрести газовый баллон и специальную горелку. Малые габариты и вес облегчают транспортировку и хранение агрегата. Величина потребляемого тока составляет 36 А.