Преимущества

Прочный корпус

Высокие динамические качества

Дисплей индикации

Регулировка форсажа дуги

Профессиональный сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06) - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из различных видов сталей. Интуитивно понятный привлекательный интерфейс управления. Наличие специальных функций Arc Force, Hot Start, Antistick - делают процесс сварки простым, приятным и доступным даже новичкам, не имеющим опыта сварочных работ.