Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
Арт. 708210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8.75
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Макс. сварочный ток MMA, А
|225
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Профессиональный сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06) - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из различных видов сталей. Интуитивно понятный привлекательный интерфейс управления. Наличие специальных функций Arc Force, Hot Start, Antistick - делают процесс сварки простым, приятным и доступным даже новичкам, не имеющим опыта сварочных работ.
Преимущества
- Прочный корпус
- Высокие динамические качества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги