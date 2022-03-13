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Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
5.0
11
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
    Арт. 708210
    5.0
    11
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)

      Сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 708210
      5.0
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8.75
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		225
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный сварочный аппарат Сварог ARC 250 (R06) - предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из различных видов сталей. Интуитивно понятный привлекательный интерфейс управления. Наличие специальных функций Arc Force, Hot Start, Antistick - делают процесс сварки простым, приятным и доступным даже новичкам, не имеющим опыта сварочных работ.

        Преимущества

        • Прочный корпус
        • Высокие динамические качества
        • Дисплей индикации
        • Регулировка форсажа дуги