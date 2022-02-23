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Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
    Арт. 708203
    5.0
    2
    Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
    Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
      Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)

      Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 708203
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		12.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 инверторного типа – профессиональный инструмент для дуговой сварки, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из различных видов сталей в производственных условиях. Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 - работает от сети с напряжением 380В. Потеря напряжения в сети составляет 15%. Данная модель обеспечивает ровный шов и поддерживает стабильную дугу. Имеет защиту от повышенного нагрева работающих частей, вентилятор обеспечивает продолжительную работу.

        Преимущества

        • Дисплей индикации
        • Регулировка форсажа дуги
        • Подключение пульта ДУ
        • Высокий КПД