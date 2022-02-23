Преимущества

Дисплей индикации

Регулировка форсажа дуги

Подключение пульта ДУ

Высокий КПД

Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 инверторного типа – профессиональный инструмент для дуговой сварки, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из различных видов сталей в производственных условиях. Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 - работает от сети с напряжением 380В. Потеря напряжения в сети составляет 15%. Данная модель обеспечивает ровный шов и поддерживает стабильную дугу. Имеет защиту от повышенного нагрева работающих частей, вентилятор обеспечивает продолжительную работу.