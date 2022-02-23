Сварочный аппарат Сварог ARC 315 (R14)
Арт. 708203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|12.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 инверторного типа – профессиональный инструмент для дуговой сварки, предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) изделий из различных видов сталей в производственных условиях. Сварочный аппарат Сварог ARC 315 R14 - работает от сети с напряжением 380В. Потеря напряжения в сети составляет 15%. Данная модель обеспечивает ровный шов и поддерживает стабильную дугу. Имеет защиту от повышенного нагрева работающих частей, вентилятор обеспечивает продолжительную работу.
Преимущества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Подключение пульта ДУ
- Высокий КПД