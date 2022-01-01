Инвертор СВАРОГ ARC 400
Арт. X131102239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|18.05
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Макс. сварочный ток MMA, А
|400
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Инвертор Сварог ARC 400 Z312 00000092546 - промышленный агрегат для изготовления прочных металлоконструкций. Среди возможностей модели - сварка ММА и TIG (для работы в режиме TIG требуется доукомплектовка инвертора специализированной вентильной горелкой). Для удобства оператора предусматривается наличие функций Hot Start (быстрый поджиг дуги) и Antistick (простое отделение залипшего электрода). Форсаж дуги поддается регулировке.
Преимущества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Функции Hot Start, Antistick
- Сварка TIG*
- Подключение пульта ДУ