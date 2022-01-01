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Инвертор СВАРОГ ARC 400
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
    Арт. X131102239
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
    Инвертор СВАРОГ ARC 400
      Инвертор СВАРОГ ARC 400
      Инвертор СВАРОГ ARC 400
      Инвертор СВАРОГ ARC 400
      Инвертор СВАРОГ ARC 400
      Инвертор СВАРОГ ARC 400

      Инвертор СВАРОГ ARC 400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X131102239

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		18.05
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		400
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инвертор Сварог ARC 400 Z312 00000092546 - промышленный агрегат для изготовления прочных металлоконструкций. Среди возможностей модели - сварка ММА и TIG (для работы в режиме TIG требуется доукомплектовка инвертора специализированной вентильной горелкой). Для удобства оператора предусматривается наличие функций Hot Start (быстрый поджиг дуги) и Antistick (простое отделение залипшего электрода). Форсаж дуги поддается регулировке.

        Преимущества

        • Дисплей индикации
        • Регулировка форсажа дуги
        • Функции Hot Start, Antistick
        • Сварка TIG*
        • Подключение пульта ДУ