Преимущества

Дисплей индикации

Регулировка форсажа дуги

Функции Hot Start, Antistick

Сварка TIG*

Подключение пульта ДУ

Инвертор Сварог ARC 400 Z312 00000092546 - промышленный агрегат для изготовления прочных металлоконструкций. Среди возможностей модели - сварка ММА и TIG (для работы в режиме TIG требуется доукомплектовка инвертора специализированной вентильной горелкой). Для удобства оператора предусматривается наличие функций Hot Start (быстрый поджиг дуги) и Antistick (простое отделение залипшего электрода). Форсаж дуги поддается регулировке.