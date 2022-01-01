Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)

Преимущества

Дисплей индикации

Регулировка форсажа дуги

Сварка TIG*

Подключение пульта ДУ

Высокий КПД

Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 500 (R11) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.