Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
Арт. X131102240
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|25
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Макс. сварочный ток MMA, А
|500
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 500 (R11) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.
Преимущества
- Дисплей индикации
- Регулировка форсажа дуги
- Сварка TIG*
- Подключение пульта ДУ
- Высокий КПД