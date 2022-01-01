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Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
    Арт. X131102240
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
    Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)
      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)

      Инвертор СВАРОГ ARC 500 (R11)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X131102240

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		25
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		500
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный сварочный аппарат серии STANDART ARC 500 (R11) предназначен для ручной дуговой сварки (MMA) и аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных условиях.

        Преимущества

        • Дисплей индикации
        • Регулировка форсажа дуги
        • Сварка TIG*
        • Подключение пульта ДУ
        • Высокий КПД