Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-160
Арт. mir-instrumenta_13013
Характеристики
|
Производитель
|
Антизалипание аппарата
|Да
|
Форсаж дуги аппарата
|Да
|
Класс товара сварочного аппарата
|бытовой
|
Степень защиты аппарата
|IP 21
- Инверторный аппарат ММА-160 торговой марки DENZEL предназначен для проведения сварочных работ. Модель получила широкое применение в быту, на малых предприятиях и на станциях технического обслуживания автомобилей. Хорошо аппарат зарекомендовал себя при работе с нестабильным электрическим напряжением: ММА-160 превосходно функционирует при напряжении в сети 150–220 В.Широкий диапазон регулировки сварочного тока (от 20 до 160 А) позволяет сваривать металл толщиной до 4 мм, используя электроды диаметром от 1,6 до 4 мм.
Преимущества
- Вес сварочного аппарата — 9 кг
- Тоннельная вентиляция
- Защита от перепадов напряжения
- Полезное время работы (ПВР) – 60%
- Точная и плавная регулировка сварочного тока
- Сварочные провода длиной 2 м
- ЖК-дисплей, отображающий значение сварочного тока
- Удобный пластиковый кейс
- Наплечный ремень для транспортировки