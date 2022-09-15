Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-160

Преимущества

Вес сварочного аппарата — 9 кг

Тоннельная вентиляция

Защита от перепадов напряжения

Полезное время работы (ПВР) – 60%

Точная и плавная регулировка сварочного тока

Сварочные провода длиной 2 м

ЖК-дисплей, отображающий значение сварочного тока

Удобный пластиковый кейс

Наплечный ремень для транспортировки

Инверторный аппарат ММА-160 торговой марки DENZEL предназначен для проведения сварочных работ. Модель получила широкое применение в быту, на малых предприятиях и на станциях технического обслуживания автомобилей. Хорошо аппарат зарекомендовал себя при работе с нестабильным электрическим напряжением: ММА-160 превосходно функционирует при напряжении в сети 150–220 В.Широкий диапазон регулировки сварочного тока (от 20 до 160 А) позволяет сваривать металл толщиной до 4 мм, используя электроды диаметром от 1,6 до 4 мм.