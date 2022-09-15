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Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-180
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-180
    Арт. mir-instrumenta_13014
    5.0
    1
    Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-180

    Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-180

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_13014
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Антизалипание аппарата
    		Нет
    Форсаж дуги аппарата
    		Нет
    Класс товара сварочного аппарата
    		бытовой
    Длина силовых кабелей, метров
    		2
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Инверторный аппарат ММА-180 торговой марки DENZEL предназначен для проведения сварочных работ. Модель получила широкое применение в быту, на малых предприятиях и на станциях технического обслуживания автомобилей. Хорошо аппарат зарекомендовал себя при работе с нестабильным электрическим напряжением: ММА-180 превосходно функционирует при напряжении в сети 150–220 В.Широкий диапазон регулировки сварочного тока (от 20 до 180 А) позволяет сваривать металл толщиной до 5 мм, используя электроды диаметром от 1,6 до 5 мм. Функции сварочного аппарата DENZEL: «Горячий» старт «Hot Start», облегчающий розжиг дуги. Защита от залипания электрода «Anti-Sticking». Форсирование дуги «Arc Force». Стабилизация горения дуги.

      Преимущества:

      • Вес сварочного аппарата — 9 кг
      • Тоннельная вентиляция
      • Защита от перепадов напряжения
      • Полезное время работы (ПВР) – 60%
      • Точная и плавная регулировка сварочного тока
      • Сварочные провода длиной 2 м
      • ЖК-дисплей, отображающий значение сварочного тока
      • Удобный пластиковый кейс
      • Наплечный ремень для транспортировки