Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel ММА-180
Арт. mir-instrumenta_13014
Характеристики
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Производитель
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Антизалипание аппарата
|Нет
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Форсаж дуги аппарата
|Нет
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Класс товара сварочного аппарата
|бытовой
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Длина силовых кабелей, метров
|2
- Инверторный аппарат ММА-180 торговой марки DENZEL предназначен для проведения сварочных работ. Модель получила широкое применение в быту, на малых предприятиях и на станциях технического обслуживания автомобилей. Хорошо аппарат зарекомендовал себя при работе с нестабильным электрическим напряжением: ММА-180 превосходно функционирует при напряжении в сети 150–220 В.Широкий диапазон регулировки сварочного тока (от 20 до 180 А) позволяет сваривать металл толщиной до 5 мм, используя электроды диаметром от 1,6 до 5 мм. Функции сварочного аппарата DENZEL: «Горячий» старт «Hot Start», облегчающий розжиг дуги. Защита от залипания электрода «Anti-Sticking». Форсирование дуги «Arc Force». Стабилизация горения дуги.
Преимущества:
- Вес сварочного аппарата — 9 кг
- Тоннельная вентиляция
- Защита от перепадов напряжения
- Полезное время работы (ПВР) – 60%
- Точная и плавная регулировка сварочного тока
- Сварочные провода длиной 2 м
- ЖК-дисплей, отображающий значение сварочного тока
- Удобный пластиковый кейс
- Наплечный ремень для транспортировки