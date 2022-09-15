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Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
5.0
1
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Арт. mir-instrumenta_13138
    5.0
    1
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL

    Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL

    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Арт. mir-instrumenta_13138
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Denzel
    Макс. мощность, кВт
    		6.6
    Макс. сварочный ток MMA, А
    		200
    Напряжение сети, В
    		220
    Вес, кг
    		3.9
    Напряжение холостого хода MMA, В
    		50
    Мин. сварочный ток MMA, А
    		20
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    3 года гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Аппарат инвертор дуговой сварки 200 А, ПВ DENZEL DS-200 Compact 94373 обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.

      Преимущества

      • Мощный
      • Компактный
      • Работает в диапазоне 150-250 В
      • Ремень для транспортировки