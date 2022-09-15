Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
Арт. mir-instrumenta_13138
Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL
Арт. mir-instrumenta_13138
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. мощность, кВт
|6.6
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|200
|
Напряжение сети, В
|220
|
Вес, кг
|3.9
|
Напряжение холостого хода MMA, В
|50
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Аппарат инвертор дуговой сварки 200 А, ПВ DENZEL DS-200 Compact 94373 обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.
Преимущества
- Мощный
- Компактный
- Работает в диапазоне 150-250 В
- Ремень для транспортировки