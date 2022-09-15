Инверторный аппарат дуговой сварки ММА-200 Compact, 200 А, ПВР 60%, диам. 1,6-5 мм DENZEL

Преимущества

Мощный

Компактный

Работает в диапазоне 150-250 В

Ремень для транспортировки

Аппарат инвертор дуговой сварки 200 А, ПВ DENZEL DS-200 Compact 94373 обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.