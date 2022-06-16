Инверторный генератор Huter DN2700i
Арт. О00000013042
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.5
- Инверторный генератор Huter DN2700i 64/10/6 - компактный аппарат, который используется в качестве резервного источника электроэнергии. Эта модель обладает превосходными техническими показателями при небольших размерах и весе. Металлическая рама может использоваться в качестве ручек для удобства перемещения по рабочей площадке. Инверторная технология обеспечивает отличное качество тока. Это дает возможность обслуживать различную электронику - обогреватели, насосы, оргтехника и пр.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Быстрый запуск генератора DN2700i 64/10/6
- Защита от перегрузок
- Низкий уровень шума
- Инверторная технология