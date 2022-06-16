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Инверторный генератор Huter DN2700i
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Арт. О00000013042
    5.0
    2
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Инверторный генератор Huter DN2700i
    Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i
      Инверторный генератор Huter DN2700i

      Инверторный генератор Huter DN2700i

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013042
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный генератор Huter DN2700i 64/10/6 - компактный аппарат, который используется в качестве резервного источника электроэнергии. Эта модель обладает превосходными техническими показателями при небольших размерах и весе. Металлическая рама может использоваться в качестве ручек для удобства перемещения по рабочей площадке. Инверторная технология обеспечивает отличное качество тока. Это дает возможность обслуживать различную электронику - обогреватели, насосы, оргтехника и пр.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Быстрый запуск генератора DN2700i 64/10/6
        • Защита от перегрузок
        • Низкий уровень шума
        • Инверторная технология