Преимущества

Мощный двигатель

Быстрый запуск генератора DN2700i 64/10/6

Защита от перегрузок

Низкий уровень шума

Инверторная технология

Инверторный генератор Huter DN2700i 64/10/6 - компактный аппарат, который используется в качестве резервного источника электроэнергии. Эта модель обладает превосходными техническими показателями при небольших размерах и весе. Металлическая рама может использоваться в качестве ручек для удобства перемещения по рабочей площадке. Инверторная технология обеспечивает отличное качество тока. Это дает возможность обслуживать различную электронику - обогреватели, насосы, оргтехника и пр.