Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32 предназначен для качественной резки листового металла с минимальным деформированием. Плавная регулировка сварочного тока позволяет точно выставить необходимый режим работы. Автоматическая система поджига дуги с 5-секундным интервалом. На передней панели предусмотрен манометр, который позволяет вести визуальный контроль рабочих параметров. Резак требует подключения к источнику сжатого воздуха.

Преимущества