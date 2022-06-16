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Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
5.0
2
Найти аналог
Аппараты плазменной резки
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Арт. О00000013086
    5.0
    2
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
    Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32

      Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013086
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		372х160х210
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32 предназначен для качественной резки листового металла с минимальным деформированием. Плавная регулировка сварочного тока позволяет точно выставить необходимый режим работы. Автоматическая система поджига дуги с 5-секундным интервалом. На передней панели предусмотрен манометр, который позволяет вести визуальный контроль рабочих параметров. Резак требует подключения к источнику сжатого воздуха.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. С помощью рукоятки на крышке аппарата удобно переносить. Специальные петли позволяют крепить к ним плечевой ремень
        • Прост в управлении. Панель управления оснащена манометром для контроля давления, регулятором тока, а также индикаторами
        • Эффективное охлаждение. Вентиляционные отверстия на корпусе дают выход теплого воздуха, что предотвращает перегрев
        • Легкость в работе. С помощью клавиши включения на горелке можно выполнять операции одной рукой
        • Защита от перегрева
        • Удобная транспортировка
        • Высокий КПД
        • Прочный корпус
        • Четкая и ровная линия реза
        • Горелка и клемма заземления несъемные. На горелку установлены диффузор, электрод, колпачок и сопло.