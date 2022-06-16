Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32
Арт. О00000013086
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|372х160х210
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Частота, Гц
|50
- Инверторный плазменный резак Ресанта ИПР-40 65/32 предназначен для качественной резки листового металла с минимальным деформированием. Плавная регулировка сварочного тока позволяет точно выставить необходимый режим работы. Автоматическая система поджига дуги с 5-секундным интервалом. На передней панели предусмотрен манометр, который позволяет вести визуальный контроль рабочих параметров. Резак требует подключения к источнику сжатого воздуха.
Преимущества
- Удобная транспортировка. С помощью рукоятки на крышке аппарата удобно переносить. Специальные петли позволяют крепить к ним плечевой ремень
- Прост в управлении. Панель управления оснащена манометром для контроля давления, регулятором тока, а также индикаторами
- Эффективное охлаждение. Вентиляционные отверстия на корпусе дают выход теплого воздуха, что предотвращает перегрев
- Легкость в работе. С помощью клавиши включения на горелке можно выполнять операции одной рукой
- Защита от перегрева
- Удобная транспортировка
- Высокий КПД
- Прочный корпус
- Четкая и ровная линия реза
- Горелка и клемма заземления несъемные. На горелку установлены диффузор, электрод, колпачок и сопло.