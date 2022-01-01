Преимущества

Небольшие габариты и вес;

Легкое зажигание дуги и перенос металла;

Защита от перегрева и перенапряжения;

Прочный корпус;

Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата;

Долгий срок службы.

Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160 А00346 поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Внешние разъемы позволяют быстро подсоединить сварочный кабель. Данная модель популярна в быту при проведении ремонтных работ при постройке дома и обустройстве приусадебного участка. Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долгий срок службы прибора.