Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
    Арт. geototal_546
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
    Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160

      Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. geototal_546

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. мощность, кВт
      		4.14
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160 А00346 поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Внешние разъемы позволяют быстро подсоединить сварочный кабель. Данная модель популярна в быту при проведении ремонтных работ при постройке дома и обустройстве приусадебного участка. Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долгий срок службы прибора.

        Преимущества 

        • Небольшие габариты и вес;
        • Легкое зажигание дуги и перенос металла;
        • Защита от перегрева и перенапряжения;
        • Прочный корпус;
        • Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата;
        • Долгий срок службы.