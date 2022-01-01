Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160
Арт. geototal_546
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. мощность, кВт
|4.14
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Инверторный сварочный аппарат ADA IronWeld 160 А00346 поставляется в металлическом корпусе, который защищает все внутренние детали от механических повреждений. Внешние разъемы позволяют быстро подсоединить сварочный кабель. Данная модель популярна в быту при проведении ремонтных работ при постройке дома и обустройстве приусадебного участка. Встроенная система защиты от перегрузки и перегрева обеспечивает долгий срок службы прибора.
Преимущества
- Небольшие габариты и вес;
- Легкое зажигание дуги и перенос металла;
- Защита от перегрева и перенапряжения;
- Прочный корпус;
- Удобное соединение сварочных кабелей и аппарата;
- Долгий срок службы.