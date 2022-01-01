Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT
Арт. X131110174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 161 IGBT хорошо подходит для использования в бытовых условиях, таких как частный дом, дача или гараж. Встроенные функции контроля сварочной дуги позволяют эффективно сваривать стальные конструкции даже пользователю, не имеющему навыков сварщика. Наличие кейса делает инвертор удобным в хранении и транспортировке.
Преимущества
- Новейшие инверторные технологии IGBT
- Электронные функции управления сварочной дугой, такие как: Anti stik, Arc force, Hot start
- Удобная регулировка силы тока
- Защита от перегрева
- Стабильная сварочная дуга
- Низкое разбрызгивание металла