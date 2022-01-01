Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT

Преимущества

Новейшие инверторные технологии IGBT

Электронные функции управления сварочной дугой, такие как: Anti stik, Arc force, Hot start

Удобная регулировка силы тока

Защита от перегрева

Стабильная сварочная дуга

Низкое разбрызгивание металла

Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 161 IGBT хорошо подходит для использования в бытовых условиях, таких как частный дом, дача или гараж. Встроенные функции контроля сварочной дуги позволяют эффективно сваривать стальные конструкции даже пользователю, не имеющему навыков сварщика. Наличие кейса делает инвертор удобным в хранении и транспортировке.