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Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT
    Арт. X131110174
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 161 IGBT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131110174

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 161 IGBT хорошо подходит для использования в бытовых условиях, таких как частный дом, дача или гараж. Встроенные функции контроля сварочной дуги позволяют эффективно сваривать стальные конструкции даже пользователю, не имеющему навыков сварщика. Наличие кейса делает инвертор удобным в хранении и транспортировке.

        Преимущества 

        • Новейшие инверторные технологии IGBT
        • Электронные функции управления сварочной дугой, такие как: Anti stik, Arc force, Hot start
        • Удобная регулировка силы тока
        • Защита от перегрева
        • Стабильная сварочная дуга
        • Низкое разбрызгивание металла