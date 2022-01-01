Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT

Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 201 IGBT используется для электродуговой сварки металлических конструкций штучными электродами. Диапазон регулировки силы тока позволяет использовать электроды до 4 мм в диаметре. Аппарат имеет встроенную систему защиты от перегрева, что дает возможность работать, не опасаясь за сохранность инвертора. Функции контроля сварочной дуги повышают качество сварного шва, снижают разбрызгивание металла и облегчают рабочий процесс.

Преимущества