Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
Арт. X13111047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 201 IGBT используется для электродуговой сварки металлических конструкций штучными электродами. Диапазон регулировки силы тока позволяет использовать электроды до 4 мм в диаметре. Аппарат имеет встроенную систему защиты от перегрева, что дает возможность работать, не опасаясь за сохранность инвертора. Функции контроля сварочной дуги повышают качество сварного шва, снижают разбрызгивание металла и облегчают рабочий процесс.
Преимущества
- Новейшие инверторные технологии позволяют уменьшить габаритные размеры и вес
- Электронные функции управления сварочной дугой, такие как: Anti stik, Arc force, Hot start
- Удобная регулировка силы тока
- Защита от перегрева
- Стабильная сварочная дуга
- Низкое разбрызгивание металла