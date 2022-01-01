Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
    Арт. X13111047
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT
      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 201 IGBT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13111047

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 201 IGBT используется для электродуговой сварки металлических конструкций штучными электродами. Диапазон регулировки силы тока позволяет использовать электроды до 4 мм в диаметре. Аппарат имеет встроенную систему защиты от перегрева, что дает возможность работать, не опасаясь за сохранность инвертора. Функции контроля сварочной дуги повышают качество сварного шва, снижают разбрызгивание металла и облегчают рабочий процесс.

        Преимущества

        • Новейшие инверторные технологии позволяют уменьшить габаритные размеры и вес
        • Электронные функции управления сварочной дугой, такие как: Anti stik, Arc force, Hot start
        • Удобная регулировка силы тока
        • Защита от перегрева
        • Стабильная сварочная дуга
        • Низкое разбрызгивание металла