Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS
Арт. X131110175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Макс. мощность, кВт
|5.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 221 MOS предназначен для эффективной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Сила тока инвертора позволяет сваривать более ответственные соединения толстостенных заготовок. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).
Преимущества
- Эффективная защита от перегрева
- Широкий диапазон диаметров электродов
- Устойчивая работа при небольших скачках напряжения
- Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом
- В комплект поставки входит кейс для безопасной транспортировки и хранения сварочного аппарата