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Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS
    Арт. X131110175
    Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS

      Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131110175

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. мощность, кВт
      		5.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 221 MOS предназначен для эффективной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Сила тока инвертора позволяет сваривать более ответственные соединения толстостенных заготовок. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).

        Преимущества

        • Эффективная защита от перегрева
        • Широкий диапазон диаметров электродов
        • Устойчивая работа при небольших скачках напряжения
        • Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом
        • В комплект поставки входит кейс для безопасной транспортировки и хранения сварочного аппарата