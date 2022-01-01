Инверторный сварочный аппарат FORWARD 221 MOS

Преимущества

Эффективная защита от перегрева

Широкий диапазон диаметров электродов

Устойчивая работа при небольших скачках напряжения

Все узлы аппарата защищены от повреждений металлическим корпусом

В комплект поставки входит кейс для безопасной транспортировки и хранения сварочного аппарата

Сварочный аппарат PRORAB FORWARD 221 MOS предназначен для эффективной ручной дуговой сварки изделий из стали и различных сплавов. Сила тока инвертора позволяет сваривать более ответственные соединения толстостенных заготовок. Аппарат этой модели используется в частных хозяйствах и различных ремонтных службах (автосервис).