Инверторный сварочный аппарат HITACHI W160
Арт. X131102242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Италия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор MMA Hitachi W160 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Аппарат хорошо подойдет для бытового применения, мобильных работ или для работ от бензогенератора. Оснащен специальными системами для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. Мощность аппарата позволит работать электродами диаметром до 4 мм. С применением дополнительных приспособлений может применяться для сварки методом TIG. Поставляется в пластиковом кейсе с набором принадлежностей для ММА сварки. Данный инвертор имеет несколько уровней защиты:
1. Необходимый запас мощности и система от перегрева и залипания электрода;
2. Защита от скачков напряжения, автоматический стабилизатор мощности;
3. Принудительной охлаждение, для обеспечения хорошего процесса сварки тяжелых конструкций.
Преимущества
- Инверторная система
- Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали
- С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов
- Портативный
- Высоконадежный
- Легко переносит низкую стабильность питающей сети
- Специальная система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антиприлипания электрода)
- Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги
- Система для упрощения дугообразования
- Защита от перегрева
- Автоматический стабилизатор мощности
- Принудительное воздушное охлаждение
- Увеличенная мощность позволит использовать самые популярные электроды - "четверка"
- Возможность работы от генератора