Инверторный сварочный аппарат HITACHI W160

Преимущества

Инверторная система

Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали

С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов

Портативный

Высоконадежный

Легко переносит низкую стабильность питающей сети

Специальная система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антиприлипания электрода)

Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги

Система для упрощения дугообразования

Защита от перегрева

Автоматический стабилизатор мощности

Принудительное воздушное охлаждение

Увеличенная мощность позволит использовать самые популярные электроды - "четверка"

Возможность работы от генератора

Сварочный инвертор MMA Hitachi W160 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Аппарат хорошо подойдет для бытового применения, мобильных работ или для работ от бензогенератора. Оснащен специальными системами для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. Мощность аппарата позволит работать электродами диаметром до 4 мм. С применением дополнительных приспособлений может применяться для сварки методом TIG. Поставляется в пластиковом кейсе с набором принадлежностей для ММА сварки. Данный инвертор имеет несколько уровней защиты:1. Необходимый запас мощности и система от перегрева и залипания электрода;2. Защита от скачков напряжения, автоматический стабилизатор мощности;3. Принудительной охлаждение, для обеспечения хорошего процесса сварки тяжелых конструкций.