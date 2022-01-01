Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200

Преимущества

Инверторная система

Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали

С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов

Портативный

Высоконадежный

Легко переносит низкую стабильность питающей сети

Специальна система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антизалипания электрода)

Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги

Система для упрощения дугообразования

Защита от перегрева

Автоматический стабилизатор мощности

Принудительное воздушное охлаждение

Максимальная сила тока в 200 А позволит выполнять непродолжительные работы электродами 5 мм

Возможна работа от бензогенератора

Сварочный инвертор MMA Hitachi W200 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Аппарат хорошо подойдет для бытового применения, мобильных работ или для работ от бензогенератора. Оснащен специальными системами для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. С использованием дополнительных приспособлений может применяться для сварки методом TIG. Этот довольно мощный инвертор - подойдет для сварки электродами вплоть до 5 мм диаметром.