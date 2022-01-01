Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200
Арт. X131102243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Япония
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор MMA Hitachi W200 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Аппарат хорошо подойдет для бытового применения, мобильных работ или для работ от бензогенератора. Оснащен специальными системами для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. С использованием дополнительных приспособлений может применяться для сварки методом TIG. Этот довольно мощный инвертор - подойдет для сварки электродами вплоть до 5 мм диаметром.
Преимущества
- Инверторная система
- Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали
- С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов
- Портативный
- Высоконадежный
- Легко переносит низкую стабильность питающей сети
- Специальна система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антизалипания электрода)
- Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги
- Система для упрощения дугообразования
- Защита от перегрева
- Автоматический стабилизатор мощности
- Принудительное воздушное охлаждение
- Максимальная сила тока в 200 А позволит выполнять непродолжительные работы электродами 5 мм
- Возможна работа от бензогенератора