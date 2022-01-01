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Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200
    Арт. X131102243
    Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200

      Инверторный сварочный аппарат HITACHI W200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X131102243

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Япония
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор MMA Hitachi W200 предназначается для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. Это инвертор, и поэтому, он имеет небольшие габариты и вес, высокую надежность и устойчивость к колебаниям напряжения на линии. Аппарат хорошо подойдет для бытового применения, мобильных работ или для работ от бензогенератора. Оснащен специальными системами для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. С использованием дополнительных приспособлений может применяться для сварки методом TIG. Этот довольно мощный инвертор - подойдет для сварки электродами вплоть до 5 мм диаметром.

        Преимущества

        • Инверторная система
        • Работа с рутиловыми электродами, стандартными и из нержавеющей стали
        • С помощью дополнительных приспособлений может использоваться для сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов
        • Портативный
        • Высоконадежный
        • Легко переносит низкую стабильность питающей сети
        • Специальна система уменьшающая шанс прилипания электрода (функция антизалипания электрода)
        • Система обеспечивающая высокую стабильность сварочной дуги
        • Система для упрощения дугообразования
        • Защита от перегрева
        • Автоматический стабилизатор мощности
        • Принудительное воздушное охлаждение
        • Максимальная сила тока в 200 А позволит выполнять непродолжительные работы электродами 5 мм
        • Возможна работа от бензогенератора