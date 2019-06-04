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Сварочный аппарат Maxcut MC 200
3.6
7
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
    Арт. X131102394
    3.6
    7
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
    Сварочный аппарат Maxcut MC 200
      Сварочный аппарат Maxcut MC 200
      Сварочный аппарат Maxcut MC 200
      Сварочный аппарат Maxcut MC 200
      Сварочный аппарат Maxcut MC 200
      Сварочный аппарат Maxcut MC 200

      Сварочный аппарат Maxcut MC 200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102394
      3.6
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Maxcut
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор MaxCut MC200 65300200 обеспечивает прочное и долговечное соединение чугунных заготовок, а также деталей из высоко- или низкоуглеродистой стали, нержавейки. На передней панели есть система светодиодной индикации (зеленый индикатор "Сеть" и желтый индикатор "Перегрев"). В случае превышения допустимой температуры рабочих узлов срабатывает защитное отключение аппарата. Сила сварочного тока легко и просто регулируется поворотом специальной рукояти.

        Преимущества

        • Функция Антизалипание
        • Функция Горячий старт
        • Жесткость и стабильность дуги
        • Прочный корпус