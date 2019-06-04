Сварочный аппарат Maxcut MC 200
Арт. X131102394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор MaxCut MC200 65300200 обеспечивает прочное и долговечное соединение чугунных заготовок, а также деталей из высоко- или низкоуглеродистой стали, нержавейки. На передней панели есть система светодиодной индикации (зеленый индикатор "Сеть" и желтый индикатор "Перегрев"). В случае превышения допустимой температуры рабочих узлов срабатывает защитное отключение аппарата. Сила сварочного тока легко и просто регулируется поворотом специальной рукояти.
Преимущества
- Функция Антизалипание
- Функция Горячий старт
- Жесткость и стабильность дуги
- Прочный корпус