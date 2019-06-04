Сварочный аппарат Maxcut MC 200

Преимущества

Функция Антизалипание

Функция Горячий старт

Жесткость и стабильность дуги

Прочный корпус

Сварочный инвертор MaxCut MC200 65300200 обеспечивает прочное и долговечное соединение чугунных заготовок, а также деталей из высоко- или низкоуглеродистой стали, нержавейки. На передней панели есть система светодиодной индикации (зеленый индикатор "Сеть" и желтый индикатор "Перегрев"). В случае превышения допустимой температуры рабочих узлов срабатывает защитное отключение аппарата. Сила сварочного тока легко и просто регулируется поворотом специальной рукояти.