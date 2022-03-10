Преимущества

2 режима сварки

Простое управление

Прочный металлический корпус

Небольшой вес

Широкий диапазон сварочного тока: 10 - 190 А

Наличие опорных ножек

Горелка съемная



Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА 190 МФ многофункциональный, предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.