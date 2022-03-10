Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
Арт. X131101274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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- Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА 190 МФ многофункциональный, предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.
Преимущества
- 2 режима сварки
- Простое управление
- Прочный металлический корпус
- Небольшой вес
- Широкий диапазон сварочного тока: 10 - 190 А
- Наличие опорных ножек
- Горелка съемная