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Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
5.0
2
26 590 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Арт. X131101274
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
    Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ
      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ

      Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА-190 МФ

      26 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X131101274
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Все характеристики

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      26 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИПА 190 МФ многофункциональный, предназначен для ручной электродуговой сварки постоянным током проволокой в среде защитного газа - углекислого, аргона или их смеси. Применяется для высококачественной сварки низкоуглеродистых сталей, низколегированных и нержавеющих сталей, чугуна и других металлов в строительстве, монтажных и ремонтных работах различной степени сложности. Встроенная защита от перегрева защищает агрегат от поломки. Можно регулировать скорость подачи проволоки и сварочный ток, что позволяет добиться высокого качества сварного соединения.

        Преимущества

        • 2 режима сварки
        • Простое управление
        • Прочный металлический корпус
        • Небольшой вес
        • Широкий диапазон сварочного тока: 10 - 190 А
        • Наличие опорных ножек
        • Горелка съемная