Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)

Профессиональный инверторный аппарат предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения.

Преимущества