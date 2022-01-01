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Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
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Аппараты плазменной резки
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
    Арт. X13110826
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
    Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)
      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)

      Инверторный сварочный аппарат Сварог CUT 100 (J78)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13110826

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		610х325х575
      Частота, Гц
      		50, 60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профессиональный инверторный аппарат предназначен для воздушно-плазменной резки и раскроя металла — всех видов сталей, также меди и их сплавов. Для осуществления процесса резки не используются горючие газы и баллоны с кислородом, а только сжатый воздух под давлением. Это делает процесс резки металла взрывобезопасным и доступным для широкого применения.

        Преимущества

        • Резка постоянным током
        • Режим работы 2Т/4Т
        • Работа с широким спектром материалов
        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Плавная регулировка тока
        • Степень защиты по классу IP21S