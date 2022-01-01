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Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
Найти аналог
Аппараты аргоновой сварки tig
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
    Арт. X13111071
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
    Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)

      Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X13111071

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр электрода MMA, мм
      		5
      Метод сварки
      		MMA, TIG
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня серии STANDART TIG 250 (R22) для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Оборудован цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Ключевые особенности:

        • Высокочастотный поджиг дуги
        • Дисплей индикации
        • Регулировка спада тока
        • Продувка газом после сварки
        • Регулировка форсажа дуги