Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)

Небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня серии STANDART TIG 250 (R22) для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Оборудован цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Ключевые особенности:

Высокочастотный поджиг дуги

Дисплей индикации

Регулировка спада тока

Продувка газом после сварки

Регулировка форсажа дуги