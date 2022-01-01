Инверторный сварочный аппарат СВАРОГ TIG 250 (R22)
Арт. X13111071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|5
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Метод сварки
|MMA, TIG
Небольшой инверторный сварочный аппарат профессионального уровня серии STANDART TIG 250 (R22) для аргонодуговой сварки (TIG) и ручной дуговой сварки покрытым электродом (ММА). Оборудован цифровым индикатором параметров сварки и большим набором ручных регулировок. Ключевые особенности:
- Высокочастотный поджиг дуги
- Дисплей индикации
- Регулировка спада тока
- Продувка газом после сварки
- Регулировка форсажа дуги