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Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
5.0
2
116 289 ₽
127 840 ₽
Аппараты аргоновой сварки tig
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Арт. X13111076
5.0
2
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
  • Персональная скидка
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)

Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -11 551 ₽
116 289 ₽
127 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X13111076
5.0
2

Характеристики

Производитель
Сварог
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Макс. диаметр электрода MMA, мм
5
Тип охлаждения
водяное
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -11 551 ₽
116 289 ₽
127 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА). 

    Преимущества

    • Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
    • Сварка алюминия на переменном токе
    • ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
    • Регулировка баланса полярности
    • Режим работы 2Т/4Т
    • Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения