Преимущества

Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса

Сварка алюминия на переменном токе

ММА сварка с регулировкой форсажа дуги

Регулировка баланса полярности

Режим работы 2Т/4Т

Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения

Универсальный сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА).