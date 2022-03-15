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Сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103)
Арт. X13111076
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. диаметр электрода MMA, мм
|5
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Тип охлаждения
|водяное
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- Универсальный сварочный инвертор Сварог Tech TIG 315 P AC/DC (E103) предназначен для аргонодуговой сварки (TIG) на постоянном и переменном токе. Сварочные работы можно проводить как в обычном, так и в импульсном режиме. Инвертор также могут применяться для ручной дуговой сварки (ММА).
Преимущества
- Режим импульсной сварки с регулируемым базовым и максимальным током и частотой импульса
- Сварка алюминия на переменном токе
- ММА сварка с регулировкой форсажа дуги
- Регулировка баланса полярности
- Режим работы 2Т/4Т
- Подключение пульта дистанционного управления и блока охлаждения