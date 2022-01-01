Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145

Преимущества

Компактный и легкий;

Поддерживает сварочный ток даже при нестабильном напряжении сети (колебания напряжения сети ±15%)

Функции arc force (форсаж дуги), hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания)

Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току

Возможность работы от генератора

Удобный переносной кейс, укомплектован сварочными аксессуарами

Сварочный инвертор Telwin Force 145 230V ACX 815856 представляет собой компактный и легкий сварочный аппарат, который используется для сварки различных металлов. При помощи рутиловых, щелочных и других электродов устройство свободно варит стали любых видов. Присутствуют дополнительные функции, которые значительно упрощают работу неопытного сварщика: Arc Force, Hot Start, Anti Stick. Для транспортировки в комплекте поставляется вместительный кейс для аппарата и комплектующих.