Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145
Арт. X131102262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. мощность, кВт
|1.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|130
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор Telwin Force 145 230V ACX 815856 представляет собой компактный и легкий сварочный аппарат, который используется для сварки различных металлов. При помощи рутиловых, щелочных и других электродов устройство свободно варит стали любых видов. Присутствуют дополнительные функции, которые значительно упрощают работу неопытного сварщика: Arc Force, Hot Start, Anti Stick. Для транспортировки в комплекте поставляется вместительный кейс для аппарата и комплектующих.
Преимущества
- Компактный и легкий;
- Поддерживает сварочный ток даже при нестабильном напряжении сети (колебания напряжения сети ±15%)
- Функции arc force (форсаж дуги), hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания)
- Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
- Возможность работы от генератора
- Удобный переносной кейс, укомплектован сварочными аксессуарами