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Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145
    Арт. X131102262
    Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145

      Инверторный сварочный аппарат TECNICA 145

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102262

      Характеристики

      Производитель
      		Telwin
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. мощность, кВт
      		1.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		130
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Telwin Force 145 230V ACX 815856 представляет собой компактный и легкий сварочный аппарат, который используется для сварки различных металлов. При помощи рутиловых, щелочных и других электродов устройство свободно варит стали любых видов. Присутствуют дополнительные функции, которые значительно упрощают работу неопытного сварщика: Arc Force, Hot Start, Anti Stick. Для транспортировки в комплекте поставляется вместительный кейс для аппарата и комплектующих. 

        Преимущества

        • Компактный и легкий;
        • Поддерживает сварочный ток даже при нестабильном напряжении сети (колебания напряжения сети ±15%)
        • Функции arc force (форсаж дуги), hot start (горячий старт), anti-stick (защита от прилипания)
        • Термическая защита, защита от перенапряжения, низкого напряжения, перегрузки по току
        • Возможность работы от генератора
        • Удобный переносной кейс, укомплектован сварочными аксессуарами