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Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
    Арт. X131102361
    5.0
    2
    Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
    Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
      Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
      Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)

      Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X131102361
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Торус
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		4.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		165
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер - предназначен для сварочных работ. Благодаря малому весу и небольшим габаритам может использоваться на строительных объектах, на даче и в малых мастерских. Работает с током 165 А. Обладает высокой производительностью и надежностью. 

        Преимущества

        • Аппарат снабжен прочными устойчивыми ножками
        • Легкий и компактный инструмент удобно транспортируется
        • Прост в эксплуатации и не требует особого ухода
        • Возможность работы без перегрева полную рабочую смену
        • Высокопроизводительный аппарат с рабочим током 165 А