Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)
Арт. X131102361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|4.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|165
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|30
- Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер - предназначен для сварочных работ. Благодаря малому весу и небольшим габаритам может использоваться на строительных объектах, на даче и в малых мастерских. Работает с током 165 А. Обладает высокой производительностью и надежностью.
Преимущества
- Аппарат снабжен прочными устойчивыми ножками
- Легкий и компактный инструмент удобно транспортируется
- Прост в эксплуатации и не требует особого ухода
- Возможность работы без перегрева полную рабочую смену
- Высокопроизводительный аппарат с рабочим током 165 А