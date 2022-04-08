Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер (с комплектом сварочных проводов)

Преимущества

Аппарат снабжен прочными устойчивыми ножками

Легкий и компактный инструмент удобно транспортируется

Прост в эксплуатации и не требует особого ухода

Возможность работы без перегрева полную рабочую смену

Высокопроизводительный аппарат с рабочим током 165 А

Инверторный сварочный аппарат Торус 165 Мастер - предназначен для сварочных работ. Благодаря малому весу и небольшим габаритам может использоваться на строительных объектах, на даче и в малых мастерских. Работает с током 165 А. Обладает высокой производительностью и надежностью.