Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)
Арт. aurora_4139
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Нет
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Инверторный полуавтомат OVERMAN 250/3 - простой и надежный трехфазный источник полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG. Аппарат прекрасно подходит для работы в автосервисе и на производстве. Два цифровых дисплея на лицевой панели для отображения важнейших параметров сварки помогают быстро настроить и контролировать сварочный процесс. Особенности:
- регулировка сварочного напряжения;
- регулировка скорости подачи проволоки;
- 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;
- высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;
- два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока;
- настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная;
- розетка 36В для подключения подогрева редуктора;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах
- проверенная временем, надежная технология инвертора MOSFET;
- колеса для удобства перемещения;
- низкая подставка под газовый балон.
- авторемонт;
- строительство;
- небольшое производство;
- монтаж металлоконструкций.
- в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт
- кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.