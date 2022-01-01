Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)
Найти аналог
Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)
    Арт. aurora_4139
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4139

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Нет
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

      Похожие товары с Степень защиты

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный полуавтомат OVERMAN 250/3 - простой и надежный трехфазный источник полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG. Аппарат прекрасно подходит для работы в автосервисе и на производстве. Два цифровых дисплея на лицевой панели для отображения важнейших параметров сварки помогают быстро настроить и контролировать сварочный процесс. Особенности:
        • регулировка сварочного напряжения;
        • регулировка скорости подачи проволоки;
        • 2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;
        • высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;
        • два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока;
        • настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная;
        • розетка 36В для подключения подогрева редуктора;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах
        • проверенная временем, надежная технология инвертора MOSFET;
        • колеса для удобства перемещения;
        • низкая подставка под газовый балон.
        Применение:
        • авторемонт;
        • строительство;
        • небольшое производство;
        • монтаж металлоконструкций.
        Комплектация:
        • в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт
        • кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
        • зажим на массу 300А - 1 шт.
        • ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.