Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO OVERMAN 250/3 (MOSFET)

регулировка сварочного напряжения;

регулировка скорости подачи проволоки;

2-х и 4-х тактный режим управления сварочной горелкой;

высокая стабильность горения дуги, снижение образования брызг;

два цифровых дисплея для отображения сварочного напряжение и сварочного тока;

настройка скорости протяжки проволоки: быстрая / медленная;

розетка 36В для подключения подогрева редуктора;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах

проверенная временем, надежная технология инвертора MOSFET;

колеса для удобства перемещения;

низкая подставка под газовый балон.

авторемонт;

строительство;

небольшое производство;

монтаж металлоконструкций.

в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 24, 3 метра - 1 шт

кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.

Инверторный полуавтомат OVERMAN 250/3 - простой и надежный трехфазный источник полуавтоматической сварки в среде защитного газа MIG-MAG. Аппарат прекрасно подходит для работы в автосервисе и на производстве. Два цифровых дисплея на лицевой панели для отображения важнейших параметров сварки помогают быстро настроить и контролировать сварочный процесс. Особенности:Применение:Комплектация: