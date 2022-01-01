Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 330 SYNERGIC (MIG/MAG+MMA)

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;

полностью синергетическое управление "одной кнопкой";

возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности, для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;

возможность качественной сварки алюминия;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг;

легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;

функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;

мощный 4-х роликовый подающий механизм;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

современный дизайн и удобный интерфейс;

отсеки в корпусе для удобного хранения аксессуаров;

большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.

авторемонт;

малое и среднее производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт.

комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2

кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 300А -1 шт.

SKYWAY 330 – 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA.Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Регулировка сварочных параметров при помощи «одной кнопки» позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Особенности:Применение:Комплектация: