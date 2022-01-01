Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SKYWAY 330 SYNERGIC (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_5159
Характеристики
|
Производитель
|
Холостой прогон проволоки
|Нет
|
Сварка алюминия
|Нет
|
Розетка 36 В
|Да
|
Режим импульсной сварки
|Нет
Похожие товары с Степень защиты
- SKYWAY 330 – 3-х фазный синергетический инвертор для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA.Аппарат выполнен в едином корпусе со встроенным подающим механизмом, рассчитанным для использования катушек D300 (до 20кг). Тележка с подставкой под баллон, отсек для хранения сварочных принадлежностей и инструмента, высокая компоновка аппарата - все эти моменты существенно облегчают работу сварщика. SKYWAY – это передовая технология инверторного блока IGBT, отличные сварочные характеристики и превосходная эргономика управления. Регулировка сварочных параметров при помощи «одной кнопки» позволяет настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Особенности:
- универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
- полностью синергетическое управление "одной кнопкой";
- возможность ручной коррекции сварочного напряжения и индуктивности, для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- возможность качественной сварки алюминия;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
- высокая стабильность горения дуги, пониженное образования брызг;
- легкая смена полярности благодаря кабелю с быстросъемным соединением на лицевой панели аппарата;
- функция VRD в режиме ручной дуговой сварки MMA для безопасности мастера – моментальное снижение напряжения до 24В при замыкании сети;
- мощный 4-х роликовый подающий механизм;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;
- силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
- современный дизайн и удобный интерфейс;
- отсеки в корпусе для удобного хранения аксессуаров;
- большие колёса и ручки для удобного перемещения аппарата.
- авторемонт;
- малое и среднее производство;
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.
- в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG-24, 3 метра - 1 шт.
- комплект роликов подачи проволоки 0.8/1.0 и 1.0/1.2
- кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 300А -1 шт.