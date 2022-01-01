Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_4136
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
- SPEEDWAY 200 предназначен для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины сварочной проволоки аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Кроме того, СПИИДВЕЙ 200 способен работать в сетях с существенными просадками напряжения, а передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
- универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
- легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS;
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;
- высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;
- регулировка сварочного напряжения;
- регулировка сварочного тока;
- открытый подающий механизм;
- розетка 36В для подключения подогрева редуктора;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки;
- набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации;
- силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения.
- авторемонт;
- малое и среднее производство;
- строительство;
- монтаж металлоконструкций.
- В комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт.
- кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
- кабель 16mm2, 3 метра - 1 шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- держатель электродов 300А - 1 шт.
- ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.