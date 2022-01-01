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Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_4136
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4136

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SPEEDWAY 200 предназначен для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины сварочной проволоки аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Кроме того, СПИИДВЕЙ 200 способен работать в сетях с существенными просадками напряжения, а передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
        • универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
        • легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS;
        • регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;
        • высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • регулировка сварочного тока;
        • открытый подающий механизм;
        • розетка 36В для подключения подогрева редуктора;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки;
        • набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации;
        • силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения.
        Применение:
        • авторемонт;
        • малое и среднее производство;
        • строительство;
        • монтаж металлоконструкций.
        Комплектация:
        • В комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт.
        • кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
        • кабель 16mm2, 3 метра - 1 шт.
        • зажим на массу 300А - 1 шт.
        • держатель электродов 300А - 1 шт.
        • ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.