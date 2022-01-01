Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 200 (MIG/MAG+MMA)

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;

легкая смена полярности для сварки самозащитной порошковой проволокой NO GAS;

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;

высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;

регулировка сварочного напряжения;

регулировка сварочного тока;

открытый подающий механизм;

розетка 36В для подключения подогрева редуктора;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

стабильная работа при пониженном напряжении питающей сети - до 140В в режиме полуавтомата и до 160В в режиме дуговой сварки;

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA в стандартной комплектации;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения.

авторемонт;

малое и среднее производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

В комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15 3 метра - 1 шт.

кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.

кабель 16mm2, 3 метра - 1 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 300А - 1 шт.

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм.

SPEEDWAY 200 предназначен для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Благодаря продолжительному режиму работы на максимальных токах и возможности установки большой бобины сварочной проволоки аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Наглядное управление всеми важными параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Кроме того, СПИИДВЕЙ 200 способен работать в сетях с существенными просадками напряжения, а передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:Применение:Комплектация: