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Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_4137
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4137

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • SPEEDWAY 250 - трехфазный аппарат для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:
        • универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;
        • регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;
        • высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • регулировка сварочного тока;
        • возможность установки катушки проволоки D300;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
        • открытый подающий механизм;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • розетка 36В для подключения подогрева редуктора;
        • набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;
        • силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;
        • современный дизайн и удобный интерфейс.
        Применение:
        • авторемонт;
        • малое и среднее производство;
        • строительство;
        • монтаж металлоконструкций.
        Комплектация:
        • в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15, 3 метра - 1 шт.
        • кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.
        • кабель 16mm2, 3 метра - 1 шт.
        • зажим на массу 300А - 1 шт.
        • держатель электродов 300А - 1 шт.
        • ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм