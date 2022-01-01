Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO SPEEDWAY 250 (MIG/MAG+MMA)

универсальное использование в режиме полуавтомата MIG-MAG и в режиме инвертора MMA;

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины проплавления и формы валика;

высокая стабильность горения дуги, пониженное образование брызг;

регулировка сварочного напряжения;

регулировка сварочного тока;

возможность установки катушки проволоки D300;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

открытый подающий механизм;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В для подключения подогрева редуктора;

набор сварочных аксессуаров для сварки MIG/MAG и MMA;

силовой блок на базе инверторной технологии IGBT нового поколения;

современный дизайн и удобный интерфейс.

авторемонт;

малое и среднее производство;

строительство;

монтаж металлоконструкций.

в комплекте с аппаратом идёт горелка MIG 15, 3 метра - 1 шт.

кабель 25mm2, 3 метра - 1 шт.

кабель 16mm2, 3 метра - 1 шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

держатель электродов 300А - 1 шт.

ролик с V-образной канавкой 0.8-1.0мм

SPEEDWAY 250 - трехфазный аппарат для полуавтоматической сварки стальной проволокой в среде инертного/активного защитного газа MIG-MAG, а также для ручной дуговой сварки штучным электродом MMA. Аппарат прекрасно подходит для работы на производстве, равно как и в профессиональном автосервисе. Удобный интерфейс управления всеми параметрами сварки на лицевой панели позволит настроить полуавтомат для выполнения широкого спектра сварочных работ на высшем уровне. Передовая инверторная технология IGBT собственной разработки гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:Применение:Комплектация: