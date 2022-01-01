Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)

регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;

регулировка сварочного тока / скорости подачи проволоки;

регулировка сварочного напряжения;

выбор режима сварки 2-х тактный / 4-х тактный;

выбор режима сварки MIG/MAG или MMA.

регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;

регулировка сварочного напряжения;

режим быстрой протяжки проволоки.

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;

мощный и лёгкий (6кг.) 2х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;

интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;

передовая модульная технология IGBT.

судостроение;

машиностроение;

нефтяная, химическая промышленность;

монтаж металлоконструкций;

строительство трубопроводов.

горелка MIG 24 3 метра - 1 шт.

кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.

держатель электрода 300А - 1шт.

зажим на массу 300А - 1 шт.

комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм.

Источник тока: 33.1 кг;

Подающий механизм: 19.9кг.

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным и лёгким выносным подающим механизмом. Вес подающего блока всего 6 кг. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и другие производственники, отраслей где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 300 D. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Панель управления на источнике:Функции управления на подающем механизме:Особенности:Применение:Комплектация:Вес брутто: