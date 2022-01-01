Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)
Арт. aurora_5161
Характеристики
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Производитель
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Холостой прогон проволоки
|Нет
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Сварка алюминия
|Нет
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Розетка 36 В
|Да
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Режим импульсной сварки
|Нет
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- Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным и лёгким выносным подающим механизмом. Вес подающего блока всего 6 кг. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и другие производственники, отраслей где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 300 D. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Панель управления на источнике:
- регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
- регулировка сварочного тока / скорости подачи проволоки;
- регулировка сварочного напряжения;
- выбор режима сварки 2-х тактный / 4-х тактный;
- выбор режима сварки MIG/MAG или MMA.
- регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
- регулировка сварочного напряжения;
- режим быстрой протяжки проволоки.
- универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
- мощный и лёгкий (6кг.) 2х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;
- интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
- cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
- два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
- розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
- современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
- передовая модульная технология IGBT.
- судостроение;
- машиностроение;
- нефтяная, химическая промышленность;
- монтаж металлоконструкций;
- строительство трубопроводов.
- горелка MIG 24 3 метра - 1 шт.
- кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.
- держатель электрода 300А - 1шт.
- зажим на массу 300А - 1 шт.
- комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм.
- Источник тока: 33.1 кг;
- Подающий механизм: 19.9кг.