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Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)
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Mig/mag сварочные полуавтоматы
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)
    Арт. aurora_5161
    Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)

      Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 300 (MIG/MAG+MMA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_5161

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Холостой прогон проволоки
      		Нет
      Сварка алюминия
      		Нет
      Розетка 36 В
      		Да
      Режим импульсной сварки
      		Нет
      Все характеристики

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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным и лёгким выносным подающим механизмом. Вес подающего блока всего 6 кг. Данная особенность не часто встречается на рынке и позволяет оборудовать мобильные сварочные посты. Сварщики судостроители и другие производственники, отраслей где требуется мобильность, непременно оценят данный плюс ULTIMATE 300 D. В стандартной поставке 5-метровый пакет кабелей до подающего механизма. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Панель управления на источнике:
        • регулировка индуктивности для настройки желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика;
        • регулировка сварочного тока / скорости подачи проволоки;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • выбор режима сварки 2-х тактный / 4-х тактный;
        • выбор режима сварки MIG/MAG или MMA.
        Функции управления на подающем механизме:
        • регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;
        • регулировка сварочного напряжения;
        • режим быстрой протяжки проволоки.
        Особенности:
        • универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;
        • мощный и лёгкий (6кг.) 2х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;
        • интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;
        • cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;
        • два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;
        • розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;
        • современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;
        • передовая модульная технология IGBT.
        Применение:
        • судостроение;
        • машиностроение;
        • нефтяная, химическая промышленность;
        • монтаж металлоконструкций;
        • строительство трубопроводов.
        Комплектация:
        • горелка MIG 24 3 метра - 1 шт.
        • кабель 35mm2, 3 метра - 2 шт.
        • держатель электрода 300А - 1шт.
        • зажим на массу 300А - 1 шт.
        • комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм.
        Вес брутто:
        • Источник тока: 33.1 кг;
        • Подающий механизм: 19.9кг.