Инверторный сварочный полуавтомат AuroraPRO ULTIMATE 350 с закрытым подающим механизмом (MIG/MAG+MMA)

универсальный источник для полуавтоматической сварки MIG/MAG и для ручной дуговой сварки MMA;

мощный 4х-роликовый подающий механизм с пакетом промежуточных кабелей;

интуитивно понятная панель управления для точной настройки всех самых важных параметров сварки;

cтабильная продолжительная работа на максимальных токах;

два цифровых дисплея для отображения настроек и контроля сварочного процесса;

розетка 36В на задней панели для подключения подогрева газа;

современная высокоэффективная система воздушного охлаждения;

передовая модульная технология IGBT;

Функции управления на подающем механизме:

регулировка сварочного тока в соответствии с выбранным диаметром проволоки;

регулировка сварочного напряжения;

режим быстрой протяжки проволоки.

судостроение;

машиностроение;

нефтяная, химическая промышленность;

монтаж металлоконструкций;

строительство трубопроводов.

горелка MIG 36 3 метра - 1 шт.;

кабель 35mm2, 3 метра - 1 шт.;

зажим на массу 300А - 1 шт.;

комплект роликов с V-образной канавкой 0.8-1.0; 1.0-1.2мм.

Источник тока: 38.4кг;

Подающий механизм: 21.7кг.

Серия ULTIMATE - это максимально производительные инверторные источники для полуавтоматической сварки MIG/MAG, а также для полноценной сварки MMA во всем диапазоне. Исполнение "декомпакт" с мощным 4-х роликовым выносным подающим механизмом. В стандартной поставке пакет кабелей до подающего механизма - 5 метров, что позволяет максимально расширить рабочую зону каждого сварщика. Простая в настройках панель управления имеет все самые важные функции для качественного исполнения любой производственной задачи. Имеется настраиваемый режим заварки кратера, продувка газом, 4-х тактный режим работы горелки, переключатель смены полярности и т.д. Передовая разработка силовой части на базе модульной технологии IGBT гарантирует надежность работы данной техники на долгие годы. Особенности:Применение:Комплектация:Вес брутто: